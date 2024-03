Intel hat kürzlich eine neue schnellste CPU veröffentlicht - was ihr über die »Special Edition« wissen solltet

Das meint der Experte: Wenn ihr nicht gerade zu den extremsten aller Übertaktern gehört, solltet ihr wohl besser Abstand von dem Intel Core i9-14900KS halten.



Mal ganz abgesehen von den horrenden Zahlen bei der Leistungsaufnahme; wie die Kollegen von PCGamesHardware in ihrem Test festgestellt haben, ist die CPU so dermaßen hochgezüchtet, dass die von Intel spezifizierten Werkslimits schon unter Teillast (bei regulären Spielen!) triggern und die vermeintlich gigantische Taktung regelmäßig herunterfahren.



Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Dieser Prozessor will für seine versprochene Maximal-Performance so viel Leistung, dass er im Werkszustand gar nicht mehr hinterherkommt und Nutzer zwingend selbst noch mal Hand anlegen müssen. So etwas kommt dann eben dabei raus, wenn man den Titel »schnellste CPU der Welt« um jeden Preis erzwingen will - und wenn's die Limits der Physik sein müssen.