Apple: iOS 16.3 veröffentlicht - das steckt im neuen iPhone-Update

Update vom 24. Januar 2023: Das Update wurde gestern am 23. Januar 2023 final ausgerollt und kann nun heruntergeladen werden. Im Fokus des Updates stehen die Sicherheit sowie diverse Problembehebungen. Hier gelangt ihr direkt zu der Liste der neuen Features von iOS 16.3:

Wir haben die Liste der kommenden Features in iOS 16.3 aktualisiert.

Wie könnt ihr iOS 16.3 auf euer iPhone herunterladen? Navigiert dazu in die Einstellungen eures iPhones und tippt unter dem Punkt »Allgemein« auf »Softwareupdate«. Anschließend könnt ihr die neueste Version des Smartphones herunterladen.

Neben dem Update für die iPhones stehen die neuesten Versionen für iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch und HomePod zum Download bereit.

Update vom 19. Januar 2023: Mit dem kommenden Update auf iOS 16.3 wird eine sicherheitsrelevante Funktion eingeführt. Dabei handelt es sich um den erweiterten Datenschutz für iCloud. Dieser ist bisher nur in den USA verfügbar gewesen und wird mit dem kommenden Update weltweit ausgerollt.

Nutzer haben mithilfe dieser Funktion die Möglichkeit, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für weitere iCloud-Datenkategorien zu aktivieren. Eingeschlossen in diesem Feature sind unter anderem Fotos, Notizen, Sprachmemos, Nachrichten- und Geräte-Backups.

Vor der Aktivierung müsst ihr sämtliche Apple-Geräte auf den aktuellen Stand bringen. Ebenso muss ein Notfallkontakt oder Wiederherstellungsschlüssel erstellt werden.

Ursprüngliche Meldung vom 18. Januar 2023: Heute erfolgten seitens Apple einige Ankündigungen. Neben den neuen MacBook Pro-Modellen und dem Mac Mini findet der HomePod seinen Weg zurück zur Apple-Familie. Abgesehen von den Hardware-Ankündigungen wurde heute überraschend das Release-Fenster zu iOS 16.3 bekannt gegeben.

Der Ankündigung zufolge soll im Zuge des Updates ein brandneues Hintergrundbild für das iPhone erscheinen. Dieses Hintergrundbild ist wiederum an ein neues Zifferblatt der Apple Watch angelehnt. Außerdem erscheint ein thematisch passendes Armband, das am 24. Januar ausgeliefert wird. Der Release von iOS 16.3 erfolgt daher vermutlich am Anfang der nächsten Woche.

Das Unity 2023-Zifferblatt wird nächste Woche verfügbar sein und erfordert eine Apple Watch Series 4 oder höher mit watchOS 9.3 und iPhone 8 oder höher und iPhone SE (2. Generation) oder höher mit iOS 16.3. Quelle: Apple

Im Gegensatz zum vorherigen Update bietet iOS 16.3 überwiegend Fehlerbehebungen. Die Highlights des Updates möchten wir euch trotzdem nicht vorenthalten und fassen diese für euch zusammen:

Display-Probleme : Beim Aufwecken des iPhone 14 Pro Max kommt es in manchen Fällen zu einem Fehler am Bildschirm. Es werden dabei vorübergehend horizontale Linien angezeigt. Mit dem Update auf iOS 16.3 sollte dieses Problem nicht weiter auftreten.

: Beim Aufwecken des iPhone 14 Pro Max kommt es in manchen Fällen zu einem Fehler am Bildschirm. Es werden dabei vorübergehend horizontale Linien angezeigt. Mit dem Update auf iOS 16.3 sollte dieses Problem nicht weiter auftreten. Neues Hintergrundbild : Anlässlich des Black History Month fügt Apple ein neues Wallpaper hinzu.

: Anlässlich des Black History Month fügt Apple ein neues Wallpaper hinzu. Notfall-SOS-Änderungen : Notfall-SOS wurde aktualisiert, um versehentlich getätigte Notrufe zu verhindern. Der Notruf wird nun ausgelöst, wenn die Seitentaste mit eine der beiden Lautstärketasten gedrückt gehalten wird. Allerdings müssen die Tasten erst wieder losgelassen werden, damit die Funktion endgültig ausgelöst wird.

: Notfall-SOS wurde aktualisiert, um versehentlich getätigte Notrufe zu verhindern. Der Notruf wird nun ausgelöst, wenn die Seitentaste mit eine der beiden Lautstärketasten gedrückt gehalten wird. Allerdings müssen die Tasten erst wieder losgelassen werden, damit die Funktion endgültig ausgelöst wird. HomePod Unterstützung: Mit iOS 16.3 unterstützen die kompatiblen iPhone-Modelle den HomePod der zweiten Generation.

Erweiterter Datenschutz : Zur Wiederherstellung eurer Daten auf dem iPhone speichert Apple standardmäßig einen Schlüssel auf den eigenen Servern. Aktiviert ihr den erweiterten Datenschutz, wird dieser Schlüssel von den Apple-Servern gelöscht und lokal auf vertrauenswürdigen Geräten abgelegt. Damit soll unterbunden werden, dass Dritte Zugriff auf eure Daten erhalten, inklusive Apple. Selbst bei einer Datenpanne sind die meisten eure Daten sicher.



Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist bislang für 14 Kategorien standardmäßig aktiviert, darunter der Schlüsselbund, die Gesundheitsdaten und Kartentransaktionen. Weiterhin fehlen allerdings Apple Mail, Kontakte und Kalender. Entscheidet ihr euch für den erweiterten Datenschutz, ist der Zugriff über icloud.com standardmäßig deaktiviert.

Unterstützung von physischen Schlüsseln zum Schutz der Apple-ID : Ein physischer Schlüssel lässt sich als zweite Ebene der Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um den Schutz der Apple ID zu erhöhen.

: Ein physischer Schlüssel lässt sich als zweite Ebene der Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um den Schutz der Apple ID zu erhöhen. Anleitung zur HomePod Handoff-Funktion : Befindet sich das iPhone in der Nähe eines HomePods, erscheint eine kurze Anleitung zur Verwendung der Handoff-Funktion. Mit diesem Feature könnt ihr Audio-Inhalte wie Musik, Podcasts oder Anrufe über das iPhone auf den HomePod streamen. Seit heute ist die neue HomePod-Generation über die Webseite von Apple vorbestellbar.

: Befindet sich das iPhone in der Nähe eines HomePods, erscheint eine kurze Anleitung zur Verwendung der Handoff-Funktion. Mit diesem Feature könnt ihr Audio-Inhalte wie Musik, Podcasts oder Anrufe über das iPhone auf den HomePod streamen. Seit heute ist die neue HomePod-Generation über die Webseite von Apple vorbestellbar. Behebt ein Problem, bei dem das Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm schwarz erscheint.

Behebt ein Problem in Freeform, bei dem Zeichenstriche nicht auf freigegebene Pinnwände angezeigt werden.

Behebt ein Problem, bei dem Siri nicht richtig auf Musik- oder CarPlay-Anfragen reagiert.

Behebt ein Problem, bei dem ein Widget für den Sperrbildschirm den Status der Home-App nicht richtig anzeigt.

Wir gehen außerdem davon aus, dass neben dem iPhone-Update auch die neuen Versionen für iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch ausgerollt werden. Immerhin erfolgt die Auslieferung der neuen MacBooks, des Mac Minis und HomePods ebenfalls am 24. Januar.

Habt ihr euer iPhone erst kürzlich auf iOS 16 aktualisiert? Im großen Update verbergen sich viele versteckte aber nützliche Funktionen:

Habt ihr euch mehr vom neuen iPhone-Update erhofft? Welche Neuerungen wünscht ihr euch von den kommenden Updates? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!