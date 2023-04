iPhone-Fans müssen warten: Zwei wichtige Display-Features sollen erst mit iPhone 17 kommen

In ungefähr zwei Jahren sollen das iPhone 17 erscheinen. Zwei wichtige Funktionen sollen es erst dann ins Portfolio der Handys schaffen: eine neue Face-ID-Technologie und die Funktion ProMotion auch für standardmäßige iPhones. Fans müssen sich also noch gedulden - zumindest laut Apple-Experte Ross Young.

Neue Face-ID-Technologie

Laut Branchenanalyst Ross Young wird das iPhone 17 Pro das erste Apple-Smartphone sein, welches mit unter dem Display angebrachter Face-ID-Technologie ausgestattet ist.

Das geht aus einer Meldung auf macrumors.com hervor (unter Berufung auf ein Twitter-Posting von Ross Young). Dieses Twitter-Posting zeigt eine Roadmap für Apples iPhone (siehe nachstehend).

In derselben Roadmap ist bewusste Face ID-Technologie als Meilenstein verzeichnet. Ein vertrautes Feature, das laut Roadmap beibehalten wird: der kreisförmige Ausschnitt der Frontkamera. Ebenfalls geht aus der Roadmap hervor: Genannte Technologie soll bis zu iPhones Pro-Modellen im Jahr 2027 bestehen bleiben.

Weitere Informationen nur neuen Face ID-Technik: Durch eine unsichtbare Kamera soll das iPhone-typische Erscheinungsbild erhalten werden. Also eines, bei dem die Gerätevorderseite ausschließlich aus einem Display besteht.

Face ID-Technik verschoben: Noch im Mai letzten Jahres hatte Young prognostiziert, die Face ID-Technologie würde bereits in den iPhones 16 Pro-Modellen im Jahre 2024 verbaut sein. Laut macrumors.com gab Young dann an, dass die Verzögerung bei der Implementierung auf Sensorprobleme zurückzuführen sei.

Durch die verschobene Implementierung soll zudem die aktuelle Dynamic Island-Anzeige (bestehend aus zwei Display-Ausschnitten) bestehen bleiben – zumindest die nächsten drei anstehenden iPhone-Pro-Generationen.

Bevor wir zu ProMotion fürs iPhone 17 kommen: Was Apple fürs watchOS 10 in petto haben könnte, darüber hat Kollege Maxe Schwind berichtet.



ProMotion für iPhone 17

Darüber hinaus wies Young darauf hin, das standardmäßige iPhone 17 solle über ProMotion verfügen.

Die Funktion blieb bislang High-End-Geräten aus dem Apple-Smartphone-Gerätepark vorbehalten. Eingeführt wurde die Funktion ursprünglich für iPhone 13 Pro-Modelle im Jahr 2021. Das iPhone 17 Plus soll dann logischerweise auch über ProMotion verfügen.

Praktisch bedeutet das: ProMotion soll bereits binnen zwei Jahren für Standard-iPhone-Modelle verfügbar sein – zumindest laut Youngs Einschätzung.

Grundlage für diese Prognose ist die oben erwähnte Roadmap. Gemäß dieser sollen stromsparende LTPO-Displays ab dem Jahr 2025 in Standard-iPhones verbaut sein – was wiederum die Funktion ProMotion ermöglicht (dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was geschmeidiges Scrollen ermöglichen soll).

Schon jetzt verfügbar: Das iPhone 14 Pro

Kurze Einordnung dazu: Das aktuelle Standard-iPhone 14 verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz - was für die aktuelle Smartphone-Generation unserer Einschätzung nach nicht mehr zeitgemäß ist.

Warum? Weil gerade für ein Premium-Handy wie das iPhone mehr drin sein sollte. Bei der Apple-Konkurrenz geht die Bildwiederholfrequenz bei 90 Hz und höher los. Dass Apple hier nicht zügiger mit seinen Mitbewerbern nachzieht, ist enttäuschend.

Was kann ProMotion? ProMotion erlaubt es, das Display auf eine energieeffizientere Bildwiederholfrequenz runterzufahren (ab dem iPhone 13 Pro auf 10 Hz, ab dem iPhone 14 Pro sogar auf 1Hz). Dadurch werden Widget, Benachrichtigungen und Ähnliches selbst dann angezeigt, wenn das iPhone gesperrt ist.

Wer ist Ross Young?

Ross Young ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Display Supply Chain Consultants (DSCC). Der Mann sorgt wiederholt als Branchenanalyst mit Fokus auf Apple-Produkte für Aufmerksamkeit.

Auf seinem Twitter-Auftritt heißt es, Young verfüge über 25 Jahre Berufserfahrung in der Display-Industrie. Für Technologie-Enthusiasten allgemein und Apple-Fans speziell, kann es sich lohnen, Ross Youngs Treiben auf Twitter zu verfolgen.

Was haltet ihr von der orakelten Face ID-Technologie und der vorhergesagten ProMotion-Funktion? Sind Youngs Blicke in die Zukunft realistisch – oder ist das alles Luftschlossmalerei? Und ist Apple mit den Features eurer Meinung nach einfach zu spät? Oder freut ihr euch auf die neuen Features – und: Was findet ihr am spannendsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!