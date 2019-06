Bill Gates gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern der Welt - doch auch er greift mal daneben. Das gab er selbst kürzlich in zwei verschiedenen Interviews zu, als er über seinen größten Fehler sprach, wie CNN berichtet.

Dieser »größte Fehler«, erklärt Gates, habe darin bestanden, im Konkurrenzkampf zu Apple am Mobile-Markt zu versagen und Windows Mobile nicht zu dem zu machen, was Android heute ist. Gegenüber Village Global konstatierte der Microsoft-Gründer:

"In der Welt der Software, insbesondere für Plattformen, gibt es am Markt nur einen Sieger. Deshalb besteht der größte Fehler überhaupt in dem wie auch immer gearteten Missmanagement, das ich zu verantworten habe und das dafür gesorgt hat, dass Microsoft nicht das wurde, was Android ist."