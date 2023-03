KI überwacht Supermarkt-Parkplatz und löst Knöllchen-Desaster aus

Intelligente Kameras sollen automatisch erkennen, ob jemand zum Einkaufen kommt oder fremdparkt. (Bild: Parkvision)

Wer kennt das nicht? Man fährt schnell zum Supermarkt, parkt das Auto auf deren Parkplatz und besucht noch kurz einen Laden nebenan, bevor man zum Einkaufen geht.

In Gelsenkirchen will ein Supermarkt solche Fremdparker unterbinden mit einem Sicherheitssystem, das Überwachungskameras mit KI einsetzt. Leider ging der Schuss nach etlichen Fehlern nach hinten los und es regnet tonnenweise Kritik (via Golem.de).

Fremdparker sollen automatisch erkannt und bestraft werden

Das Sicherheitssystem wird von Parkvision, einem Unternehmen aus Maintal, entwickelt.

Die Idee dahinter: Kameras und optische Sensoren erkennen Gesichter, Kennzeichen und Laufwege der Kunden und verteilen automatisch Strafzettel, sollten Verstöße erkannt worden sein. Die Montage, Bereitstellung und Wartung des Systems ist für Parkplatzbetreiber kostenfrei.

Das Problem: Das System arbeitet alles andere als fehlerfrei. Es wurden auch schon Kunden bestraft, die nur ausgestiegen sind, um das Hinweisschild für Parkvision zu lesen. Und auch Datenschützer haben Bedenken.

Auf der Webseite von Parkvision geben die Betreiber zwar an, dass sie die Dekra-Datenschutz-Zertifizierung erhalten haben, jedoch weist die Dekra diese als nicht zutreffend zurück und prüft den Sachverhalt nochmal.

Gesicht-, Kennzeichen- und Laufwegerkennung werden über die Kameras abgewickelt und so automatisch Strafzettel verteilt. (Bild: Parkvision)

Viele Kunden, die eigentlich regelmäßig in diesem Supermarkt einkaufen gehen, kehren diesem nun den Rücken zu, aufgrund des neuen Parkplatz-Überwachungssystems. Die Inhaberin einer angrenzenden Apotheke berichtet von vielen Kunden, die schon einen oder mehrere Strafzettel erhalten haben.

Dass das smarte Überwachungssystem doch nicht so intelligent ist, wie die Betreiber bewerben, zeigt sich auch an den Bewertungen von Parkvision auf Trustpilot.

Aktuell stehen sie bei 104 Bewertungen - davon alle nur mit einem Stern. Die meisten von ihnen beschweren sich über zu Unrecht verteilte Strafzettel. Eine Gelsenkirchener Anwaltskanzlei hat sogar ein Musterschreiben für alle Betroffenen angefertigt.

Wie findet ihr das Parksystem von Parkvision? Grundsätzlich eine gute Idee, nur schlecht umgesetzt oder von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Und wie würdet ihr reagieren, wenn ihr ein solches Knöllchen erhalten würdet, weil ihr mal schnell rüber zur Apotheke gehen musstet? Gerechtfertigt oder total übertrieben? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!