Konkurrenz für Tesla: Das Wasserstoff-Auto lässt Elon Musk bald zittern?

Ziiterpartie für Mister Musk - oder wird der Tech-Titan die Konkurrenz très français locker wegstecken? (Bild: jensenartofficial über Pixabay, Granada über Wikicommons)

Wer glaubt, Wasserstoff-Autos seien abgeschrieben, der irrt: Das Pariser Start-Up Hopium rollt mit seinem Fahrzeug Machina um die Ecke - und bringt Elon Musk mit seiner E-Auto-Schmiede Tesla bald zum Schwitzen?

Das Unternehmen Hopium will mit der Produktion seiner Fahrzeuge bereits im Jahr 2025 in Serie gehen. Mit seinem Fahrzeug möchte Hopium mit einem E-Auto aus dem Rennstall Tesla konkurrieren. Vorgestellt wurde das Wasserstoff-Auto “Machina” auch zuletzt im Oktober 2022, im Rahmen des Autosalons Paris.

Das Motorsport-Fachmagazin Auto Bild beschreibt Machina in seiner Design-Sprach als Mischmasch aus Tesla Models S, Audi e-Tron GT und Porsche Taycan. Für das Design zeichnet sich Felix Godard verantwortlich, der bereits für wichtigen Automarken wie Porsche, Tesla oder Lucid seinen gestalterischen Willen aufgedrückt hat.

Wasserstoff-Auto: schwierig in der Produktion

Bei Wasserstoff-Autos dreht sich alles um die Brennstoffzelle. Vereinfacht ausgedrückt, wird in einer solchen Wasser in Energie umgewandelt.

Einer der am häufigsten, hervorgebrachten Kritikpunkte am Wasserstoff-Auto sind die hohen Herstellungskosten – die sich letztlich auch in einem hohen Verkaufspreis niederschlagen.

Was kann das Wasserstoff-Auto?

Dabei ist Machina kein Fahrzeug für den Otto Normalverbraucher, sondern richtet sich eher an eine finanzstarke Käuferschaft. Nach Einschätzung von Karlsruhe Insider ist mit einem Preisschild von geschätzt 120.000 Euro zu rechnen.

Das Duell: Tesla vs. Hopium

Ein Verglichen zwischen Teslas Model S, und dem in Paris visionierten Machina-Wasserstoff-Fahrzeug, spricht dafür, dass Hopium mit seinem Fahrzeug durchaus attraktiv für Kunden sein könnte.

Wasserstoff-Auto Machina von Hopium E-Auto Tesla S von Tesla PS 500 1.020 Beschleunigung Von 0 auf 100 km/h in weniger als 5 Sekunden Von 0 auf 100 km/h in zirka 2 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 230 km/h 322 km/h Ladegeschwindigkeit Innerhalb von drei Minuten aufgetankt An 250-kW-Schnellladestation oder einem V3-Supercharger: Lädt binnen 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent auf Preis (Vermutlich) 120.000 Euro (je nach Zahlungsart) Zwischen 100.000 und 128.000 Euro

Resümee: Abgesehen von der vergleichsweise schwachbrüstigen Leistung, der geringeren Höchstgeschwindigkeit, ist Machina – zumindest was die Zahlen angeht – mit einem Tesla S vergleichbar.

Zwar sitzt der Machina mit einer Ladegeschwindigkeit von drei Minuten deutlich schneller wieder auf der Fahrbahn auf, als ein Tesla S, aber trotzdem: Das Tankstellennetz für Wasserstoff-Autos ist zum jetzigen Zeitpunkt schlecht ausgebaut bis nicht existent.

Wie geht es mit dem Wasserstoff-Auto weiter?

Wenn Hopium wie angedacht in knapp zwei Jahren mit der Produktion seines Fahrzeugs startet, sollen bis zu 20.000 Fahrzeuge jährlich aus der Fabrik rollen. Für den Anfang soll die Produktion allerdings auf 8.000 Fahrzeuge pro Jahr gedeckelt sein, wie autbild.de berichtet hat.

Laut Hopium sollen die ersten 1.000 Fahrzeuge bereits reserviert sein. Ob die automotive Neuheit aus dem Hexagon Mister Musk wirklich juckt, bleibt indes abzuwarten.

Wie schätzt ihr das Pariser Wasserstoff-Auto ein? Handelt es sich bei Fahrzeugen wie Machina um die Zukunft der Automobilität, oder gehört E-Autos aus der Werkstatt eines Elon Musk die Straße? Auf welchen motorisierten Untersatz setzt ihr aktuell? Egal, ob Verbrenner, Tesla-Nuckelpinne oder Zweirad-Technik: Schreibt uns gerne in die Kommentare, wer für euch den Asphalt zum Brennen bringt.