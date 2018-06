Das Verbot von Werbung für Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf Facebook gilt nicht mehr. Wie Facebook im eigenen Firmenblog bekannt gab, hat sich der Konzern dazu entschieden, die im Januar 2018 getroffene Regelung mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen.

Damals hatte Facebook das Verbot mit der Begründung eingeführt, man wolle »Werbeanzeigen verhindern, die Finanzprodukte [...] bewerben, die mit irreführenden verkaufsfördernden Praktiken in Verbindung gebracht« würden, darunter auch Kryptowährungen. Wie angekündigt hat Facebook die entsprechenden Entwicklungen am Finanzmarkt beobachtet und sich mittlerweile für die Abschaffung des Verbots entschieden.

Der Konzern erklärte dazu, man wolle künftig im Vorfeld geprüften Werbetreibenden das Schalten von Anzeigen für Kryptowährung erlauben. Wer auf Facebook künftig Werbung für Bitcoin und Co. schalten will, muss sich also einem umfassenden Prüfungsprozess unterziehen und dabei Lizenzen sowie Hintergründinformationen zum eigenen Finanzgeschäft nachweisen.

Laut Facebook soll im Rahmen dieser Vorgaben »jeder, der werben will« dies auch tun können. Der Konzern fordert allerdings Nutzer auf, weiterhin Feedback zum Thema Werbung für Kryptowährung zu geben und unzulässige Werbeanzeigen zu melden.