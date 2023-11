Neue Küche zum Hammerpreis - Ofen und Herd bekommt ihr von einer echten Samsung Alternative richtig günstig!

Mit vier Kochzonen und intelligenter Temperaturkontrolle bietet das BEKO Einbauherdset maximale Flexibilität und Sicherheit.

Ihr müsst keine Sterneköche sein, um die Vorteile dieses Geräts zu schätzen. Dieses Beko Einbauherdset bringt euch mehr Spaß und Effizienz in eure Küche, egal ob ihr euch zum ersten Mal an den Herd wagt oder schon Erfahrung habt. Mit nützlichen Features überzeugt das Gerät in jeder Küche.

Bei MediaMarkt ist das Einbauküchen-Set um ganze 42% reduziert und das noch im Laufe der Cyber-Week.

Das Kochfeld - Einfach bedienen, sicher kochen

Das Kochfeld des Beko Einbauherdsets ist wirklich praktisch für jeden Haushalt – nicht nur, weil es groß ist, sondern auch, weil es super einfach zu bedienen ist. Die Oberfläche aus hochwertigem Glaskeramik hält richtig viel Hitze aus, und das Display mit Touchcontrol Prologue/Beyond Good+ ermöglicht euch eine präzise Temperaturregulierung.

Auf dem Kochfeld gibt es vier verschiedene Zonen, und man sieht sogar, wenn sie noch warm sind. Die Temperatur wird ganz genau gesteuert, dank elektronischer Sensoren. Und im Backofen sorgt eine helle Halogenbeleuchtung dafür, dass man immer genau sieht, was da drin passiert, ohne dass die Hitze entweicht.

Die Halogenbeleuchtung im Inneren des Backofens des BEKO Einbauherdsets gewährleistet jederzeit den perfekten Einblick ohne Wärmeverlust.

Weitere Features im Detail

Das Beko Einbauherdset beeindruckt mit einer Vielzahl von Features, die euch das Kochen nicht nur effizienter, sondern auch angenehmer gestalten. Hier sind einige Highlights, die dieses Gerät zu bieten hat:

Schickes Design und easy zu reinigen: Das Kochfeld sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch total einfach zu putzen.

Das Kochfeld sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch total einfach zu putzen. Großer Backofen mit vielen Möglichkeiten: Der Backofen ist groß und hat bietet 8 verschiedene Kochmöglichkeiten. Das bedeutet: Egal ob Kuchen, Pizza oder was auch immer – hier könnt ihr euch austoben!

Der Backofen ist groß und hat bietet 8 verschiedene Kochmöglichkeiten. Das bedeutet: Egal ob Kuchen, Pizza oder was auch immer – hier könnt ihr euch austoben! Schnelle Reinigung mit SteamShine: Ein Klick, und der Backofen putzt sich quasi von selbst.

Ein Klick, und der Backofen putzt sich quasi von selbst. Alles gleichmäßig gegart mit AeroPerfect: Die AeroPerfect-Technologie sorgt dafür, dass eure Gerichte von allen Seiten gleichmäßig gegart werden.

Die AeroPerfect-Technologie sorgt dafür, dass eure Gerichte von allen Seiten gleichmäßig gegart werden. Teleskop-Schienen und leises Türschließen: Die Schubladen schieben sich wie von selbst raus und rein. Die Türen schließen sich zudem leise und sanft, dank der SoftClose-Technologie.

Die Schubladen schieben sich wie von selbst raus und rein. Die Türen schließen sich zudem leise und sanft, dank der SoftClose-Technologie. Stromsparen leicht gemacht: Mit Energieeffizienzklasse A tut ihr nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern spart auch noch Geld.

Egal, ob ihr Anfänger in der Küche seid oder schon erfahrene Hobbyköche – das Beko BBUM13329XS Einbauherdset macht das Kochen einfacher, schneller und vor allem spaßiger!