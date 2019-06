Künstliche Intelligenz backt digitale Pizza

Pizza gehört zu den meist fotografierten Lebensmitteln auf Instagram - und genau diese Form von Foodporn hat sich eine Forschergruppe am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zunutze gemacht, um einer künstlichen Intelligenz das digitale Pizzabacken zu lehren (via Techspot).

Die KI kann freilich keine echte Pizza backen und belegen. Aber sie erstellt immerhin anhand vorgegebener Parameter derartig realistische Bilder des beliebten Fast-Foods, dass einem ordentlich das Wasser im Mund zusammenläuft.

Für ihr Projekt haben die Forscher die KI mithilfe von Machine Learning und synthetisch stilisierten sowie echten Bildern von Pizza trainiert. Für die echten Fotos bedienten sie sich bei Instagram, die synthetischen Bilder bestehen aus einem Datenset an Clip-Arts.

Insgesamt nutzte das Team rund 5.500 synthetische und eine halbe Million echte Pizza-Bilder, um die KI zu trainieren.

Erfolgsquote liegt bei 88 Prozent

Dann brachten die Forscher der KI bei, eine Pizza mithilfe entsprechender Modul-Operatoren in der richtigen Reihenfolge digital zu belegen und anschließend zu backen oder den Backvorgang wieder rückgängig zu machen.

Die Erfolgsquote der fertigen Fotos lag bei 88 Prozent. Die größten Probleme hat die KI derzeit beim »Entbacken« der Pizza, also der Rückführung von Teig und Zutat in den rohen Zustand.

Konkret ist die fertige KI in der Lage, Pizza-Belag korrekt hinzuzufügen oder zu entfernen sowie die Pizza zu backen, indem sie jeweils realistisch aussehende Fake-Bilder des fertigen Lebensmittels erstellt - na dann, guten Appetit!