Künstliche Intelligenz - Maschine aus Legosteinen sortiert Legosteine per KI

Mit Lego kann man so einiges bauen. Kräne und ferngesteuerte Fahrzeuge gehören noch zu den simpelsten Geräten, denn selbst 3D-Drucker lassen sich mit Lego-Technik und jeder Menge Arbeit realisieren.

Doch Software-Entwickler Daniel West hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Er hat mit einer Mischung aus KI und Lego eine Maschine gebaut, die selbstständig Legosteine sortieren kann. Das funktioniert bei allen Teilen, die jemals produziert wurden und von denen es ein 3D-Model gibt.

The absolutely insane project I've been working on for the past few years is complete: Introducing the world's first Universal LEGO Sorting Machine!



Using AI, this machine can recognize and sort any LEGO part that has ever been produced!



