Ein Besitzer eines Microsoft Surface Book verdankt diesem offenbar sein Leben. So zumindest berichtet es der Nutzer Aaron (@itsExtreme_) via Twitter selbst. Demnach habe das Surface Book einen aus einer Pistole abgefeuerten Schuss gerade noch abfangen und so Leib und Leben schützen können.

Wie hat das Laptop sein Leben gerettet?

Kugel aus Nachbarwohnung: Aaron zufolge hat ein Nachbar aus einer unterliegenden Wohnung einen Schuss abgegeben. Die Kugel sei durch die Decke in sein Apartment gedrungen und habe dort das auf dem Bett liegende Surface Book erwischt.

Display stoppt Kugel: Letzteres habe die Kugel erfolgreich stoppen können, wie die der unten eingebettete Tweet bestätigen soll. Entspricht dieser der Wahrheit, hat die Patrone den Boden des Convertibles durchschlagen, konnte aber das Display nicht mehr durchdringen. Zerstört wurde das Display allerdings dennoch.

Die Kugel selbst soll dann auf dem Touchpad zum Liegen gekommen sein. Dass es sich dabei um Pistolenmunition handelt, deutet die Größe der Patrone an.

Link zum Twitter-Inhalt

Keine Werbung für Micorosoft: Aaron weist übrigens explizit darauf hin, dass er keine Werbung für Microsoft betreibe. Offenbar will er damit etwaigen Kritikern zuvorkommen, die ebenjenes vermuten könnten.

Hat das Laptop wirklich sein Leben gerettet?

Neben vielen Glückwünschen in den Kommentaren und Bekundungen, sich zu freuen, dass Aaron nichts passiert ist, gibt es jedoch auch kritische Stimmen. So bezweifelt etwa Nutzer Thibaud Maréchal (@thibm_), dass es sich tatsächlich so zugetragen hat, wie Aaron es beschreibt:

"Klingt unplausibel. Hast du noch andere Bilder?"

Nutzer JohnAllen (@halfhenry) formuliert seine Zweifel etwas witziger:

"Warte, du bist darauf [auf dem Surface Book] gelegen? Nutzt du es als Schild, wie ein Ritter? Das macht alles keinen Sinn, es sei denn du hast auf dem Laptop geschlafen oder bist darauf gesessen."

Aaron erklärt die Rettung seines Lebens damit, dass das Laptop die Kugel gestoppt und darin gehindert habe, ungünstig abzuprallen.

Was meint ihr? Ist die Geschichte wahr? Schreibt es gerne in die Kommentare!