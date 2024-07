Er gibt »zufälligem« PC-Shop in Taiwan fast 5.000 Euro und sagt: »Bau mir einen richtig schnellen Rechner« – Kann das gut gehen?

Spoiler, der die Frage aus dem Titel beantwortet: Ja, das kann gut gehen, auch wenn es am Ende doch auch Stolpersteine gibt. (Bild: Linus Tech Tips, stock.adobe.com - Cagkan)

Es gibt wohl nicht viele Menschen, die beim Besuch eines Einkaufszentrums in Taiwan einfach in einen x-beliebigen PC-Shop spazieren würden, von dem sie nichts wissen, um knapp 4.800 Euro für einen neuen Rechner zu bezahlen.

Ist man dagegen wie Linus Sebastian einer der größten (Tech-)YouTuber der Welt, kann man sich das problemlos leisten.

Bei der Geschichte dahinter handelt es sich letztlich um eine Anekdote. Sie hat aber nicht nur unser Interesse geweckt: Fast sechs Millionen Views auf YouTube sprechen eine deutliche Sprache.

Wenn ihr euch das entsprechende Video mit dem Titel Ich habe einen 5.000-Dollar PC in einem zufälligen asiatischen Einkaufszentrum gekauft selbst anschauen wollt, könnt ihr das direkt über die passende Einbettung unten tun.

Eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse in Textform folgt auf dem Fuße, beginnend mit einer Auflistung der genauen Hardware im Rechner.

Was steckt in dem 5.000-Dollar-PC?

Welche Hardware Linus bekommen hat, zeigt die folgende Übersicht. Die Angaben zu den Kosten beziehen sich auf übliche Mindestpreise in deutschen Shops.

Eine Ausnahme sind die Bykski-Komponenten für die Wasserkühlung. Sie sind hierzulande selten zu finden, die Preisangaben beziehen sich daher auf den Shop des Herstellers selbst.

Komponente verbautes Produkt ca. Preis Prozessor AMD Ryzen 9 7950X3D 550 Euro Grafikkarte MSI Geforce RTX 4090 Gaming X Trio 1.860 Euro Arbeitsspeicher 2 x 32 GByte DDR5-4800 Adata XPG Lancer RGB 240 Euro Mainboard MSI MPG X670E Carbon Wifi 450 Euro SSDs 2 x 2 TByte Predator SSD GM7 M.2 400 Euro Netzteil Seasonic Vertex PX 1.200 Watt 270 Euro Gehäuse Phanteks NV5 100 Euro CPU-Kühler Bykski CPU-RAY-ON-M 130 Euro GPU-Kühler Bykski Kühlblock und Backplate 150 Euro Wasserkühlung Bykski CP-S5PB-X Pumpe / 180 mm PMMA Rervoir 190 Euro Gesamtkosten 4.340 Euro

Ist der Preis fair? Wenn man bedenkt, dass hier noch weitere Kosten wie für den Radiator und für die enthaltene Windows-Lizenz hinzukommen, ist das in unseren Augen ein absolut fairer Preis. Zumal der Zusammenbau professionell erfolgt ist und der Service auf hohem Niveau liegt.

Wie genau ist der Auftrag im Einkaufszentrum zustande gekommen? Im Prinzip hat Linus gesagt: Hier ist mein Geld, baue mir damit in drei Tagen einen flotten PC.

Er gibt zur groben Einordnung neben dem Budget von ca. 4.800 Euro nur an, flüssig in 4K spielen zu wollen, dass er bereits einen Monitor besitzt und dass er etwas will, das richtig cool aussieht .

. Seine Identität verrät er nicht, im Gegenteil: Er verhält sich sogar so, als hätte er keine Ahnung von PCs, indem er beispielsweise sagt: Wie funktioniert das? Ich weiß nicht, welche Komponenten ich will .

. Neben dem Aussehen betont Linus noch eines: Der PC soll richtig, richtig schnell sein. Letztlich schickt der Mitarbeiter des Shops Linus eine Liste mit der Hardware und dem Preis, Linus bezahlt mit seiner Kreditkarte und holt den Rechner drei Tage später fertig zusammengebaut ab.

Aufgrund der Bekanntheit von Linus ist es zwar gut möglich, dass der PC-Mitarbeiter ihn erkannt hat (Linus Tech Tips hat fast 16 Millionen Abonnenten bei YouTube). Falls dem so ist, lässt er das aber zumindest in den Szenen aus dem Video nicht durchblicken.

Stimmt das Endergebnis?

In großen Teile ja, der Tech-Experte Linus Sebastian zeigt sich aus nachvollziehbaren Gründen begeistert von dem PC und dem Drumherum seiner Bestellung:

Tadelloser Zusammenbau: Der PC sieht nicht nur sehr aufgeräumt aus, sondern es wurde auch auf (nicht so leicht realisierbare) Details wie parallel zur Gehäusewand verlaufende Rohre der Wasserkühlung geachtet.

Der PC sieht nicht nur sehr aufgeräumt aus, sondern es wurde auch auf (nicht so leicht realisierbare) Details wie parallel zur Gehäusewand verlaufende Rohre der Wasserkühlung geachtet. Top-Hardware: Wie in der Liste oben bereits zu sehen, kommt fast nur das Beste vom Besten zum Einsatz. Das ist bei dem Preis zwar auch zu erwarten, aber trotzdem keine Selbstverständlichkeit für einen Komplett-PC.

Wie in der Liste oben bereits zu sehen, kommt fast nur das Beste vom Besten zum Einsatz. Das ist bei dem Preis zwar auch zu erwarten, aber trotzdem keine Selbstverständlichkeit für einen Komplett-PC. Keine Bloatware: Der fertige Rechner ist weitgehend frei von störender Software, die man nicht braucht, auch wenn Linus es etwas kritisch sieht, dass Google Chrome als Browser vorinstalliert wurde.

Der fertige Rechner ist weitgehend frei von störender Software, die man nicht braucht, auch wenn Linus es etwas kritisch sieht, dass Google Chrome als Browser vorinstalliert wurde. Sehr guter Service: Von der persönlichen Beratung über den Kontakt danach bis hin zum per Nebensatz auf drei bis vier Jahre ausgedehnten Support bei Problemen fühlt sich Linus bei dem PC-Shop sehr gut aufgehoben.

Hinzu kommen weitere i-Tüpfelchen. So wurde zum Beispiel die originale (Luft-)Kühlkonstruktion der Grafikkarte fein säuberlich wieder zusammengesetzt. Sie gehört gleichzeitig samt Originalkarton zum Lieferumfang, in dem sich auch alles andere an Zubehör befindet, das Linus bezahlt hat.

Ein grober und ein kleiner Schnitzer trüben das Gesamtbild

Völlig frei von Problemen ist der PC letztlich nicht, mit einem durchaus größeren Ärgernis:

Der Arbeitsspeicher läuft zu langsam. Als Linus den Takt im BIOS entsprechend hochschraubt, gibt es Boot-Probleme. Letztlich bekommt er ihn nur zum Laufen, indem er zwei RAM-Riegel entfernt. Eine Notlösung auf die Schnelle, die die Speichermenge von 64 auf 32 GByte reduziert.

Als Linus den Takt im BIOS entsprechend hochschraubt, gibt es Boot-Probleme. Letztlich bekommt er ihn nur zum Laufen, indem er zwei RAM-Riegel entfernt. Eine Notlösung auf die Schnelle, die die Speichermenge von 64 auf 32 GByte reduziert. Auf der zweiten SSD ist keine Partition vorhanden. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie nicht im Explorer auftaucht. Das lässt sich zwar schnell und leicht ändern, aber wer sich mit PCs nicht so gut auskennt, wird die zweite SSD möglicherweise vergeblich in Windows suchen (oder nie finden).

Es sollte einem PC-Shop zwar nicht passieren, dass der RAM mit einer unnötig niedrigen Taktrate läuft. Dabei handelt es sich aber um einen Fehler, der schnell passieren kann. Was es damit genau auf sich hat und wie ihr es verhindert, erfahrt ihr hier:

Ebenfalls erwähnenswert: Sparpotenzial ist bei dem Rechner vorhanden, ohne dass er für das Gaming schlechter geworden wäre. Das gilt zum Beispiel für die CPU, für das Mainboard und für das Netzteil. Wir kennen aber eine Person, die das nicht im Geringsten stören dürfte.

Gemeint ist der glückliche Gewinner des PCs, der am Ende des Videos zu sehen ist. Denn Linus schenkt ihn der ersten Person, die ihn in Taiwan auf der Straße erkennt.

Typisch berühmter Tech-YouTuber eben.