Logitech Gs KI reicht ein Foto eures Ohrs für personalisierten Klang

Logitech G hat via Blog-Eintrag eine neue App vorgestellt, die verschiedene Headsets der G-Serie unterstützt und für mehr Immersion beim Spielen sorgen soll.

Die von der Audio-Firma Embody entwickelte App hört passenderweise auf den Namen Immerse und soll PC-Spieler Sounds »genauso« hören lassen, wie sie »Klänge in der echten Welt hören würden«.

Der Vorteil der App besteht den Entwicklern zufolge darin, dass Immerse den Klang eines Spiels besonders realistisch abbildet, sodass Spieler genau nachvollziehen können, in welcher Richtung sich beispielsweise ein Gegner aufhält.

Laut der Redaktion von TheVerge klappt das in der Praxis durchaus ordentlich, wie sie im Rahmen eines kurzen Testlaufs festgestellt haben.

Logitech G says this app will improve gaming audio if you take a picture of your ear https://t.co/xEcu35PMga pic.twitter.com/gqDaMJMMyM