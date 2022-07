Kratzer beim Macbook Air M2: Ein Modell steht besonders in der Kritik

Das Wort Scratchgate breitet sich erneut in den Weiten des Internets aus und es trifft wieder den Apple-Kosmos. Dieses Mal geht es um Apples neuen Ableger der Air-Reihe in Form des Macbooks Air M2. Genauer gesagt soll besonders die beliebte Farbe Midnight Black in Mitleidenschaft gezogen werden.

Im Internet häufen sich Beschwerden über das empfindliche Gehäuse. Auch Reviews wie von Marques Brownlee oder ZONEofTECH zeigen auf, wie schnell sich das Material am Gehäuse des Macbooks abnutzt, das ab 1.500 Euro aufwärts zu haben ist.

Dass Fingerabdrücke oder Schmutz an einem dunkleren Gehäuse merklich sichtbar bleiben, ist nicht ungewöhnlich. Auch Microsoft hatte mit ihren Surface-Laptops in der Vergangenheit mit derartigen Umständen zu kämpfen. Dass zusätzlich an den Ports für USB-C und am Trackpad wohl leicht Kratzer verursacht werden können, trübt allerdings das Gesamtbild des Macs.

Probleme über die Farbe Midnight Black hinaus?

Die Webseite TechRadar meldet, dass sich das Problem bezüglich der Kratzer möglicherweise nicht auf die Farbe Midnight Black beschränkt. Der Chefredakteur von TechRadar weist auf ähnliche Probleme bei einem silbernen Macbook Air hin. Wie es zu den gezeigten Kratzern kam, kann er sich selbst nicht erklären:

Ob es sich um ein generelles Problem der Produktreihe oder um Einzelfälle handelt, bleibt abzuwarten. Stand jetzt scheint zumindest die dunklere Ausführung des Laptops besonders betroffen zu sein.

Auch andere Produkte von Apple konnten in der Vergangenheit nicht immer glänzen. So beschweren sich immer wieder User über Kratzer an ihren Apple-Geräten. Die Apple Watch und das iPhone sind in der Edelstahl-Ausführung in Silber an vorderster Front dabei.

