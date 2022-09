Endlich besseres Smart Home: Die IT-Giganten Apple und Google machen einen wichtigen Schritt

Mit Matter soll sich alles ändern. Endlich sollen die Smart-Home-Produkte verschiedener Hersteller wie Alexa, Homekit oder Google Assistant keine Insellösungen mehr sein, sondern sinnvoll miteinander kommunizieren können. Und statt sich durch einen Urwald verschiedener Standards zu kämpfen, sollen Kunden künftig nur noch auf ein Label achten müssen: Das von Matter.

Der Start von Matter ist nah. So nah sogar, dass jetzt auch die beiden IT-Riesen Apple und Google ihre Smartphone-Umgebungen auf den noch im Herbst anstehenden Launch des Smart-Home-Standards vorbereiten.

Steuerung von Matter-Geräten taucht in Android auf

Bereits letztes Jahr hatte Google verkündet, Matter sowohl mit seiner Smart-Home-Sparte Nest als auch mit Android 13 zu unterstützen. Jetzt folgen endlich Fakten.

Wie etwa Android Police bekannt gibt, berichten mehrere Nutzer von einem neuen Bereich in den Einstellungen des Google-Accounts. In diesem sollen sich Matter-Geräte und Dienste steuern lassen. Der Bereich lässt sich entweder über die Systemeinstellungen des Smartphones oder über das Profilbild in Google-Apps aufrufen.

Was ist Matter? Matter ist ein Konnektivitäts-Protokoll, mit dem Smart-Home-Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können. Es soll neben der Kompatibilität auch für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen. Mitglieder des Matter-Standards sind unter anderem Unternehmen wie Amazon, Aplpe, Google, Huawei und Signify. Der Start von Matter wird noch im Herbst 2022 erwartet.

Dort sollen dann neue Matter-Geräte hinzugefügt und bereits verbundene Geräte verwaltet werden können. Außerdem soll der Bereich über Matter-Geräte in der Nähe des Smartphones informieren. Aktuell jedoch lassen sich damit aber natürlich noch keine Geräte aufspüren.

Matter Accessoires erscheinen in der Beta von iOS 16.1

Auch bei Apple ist Matter Thema. In der Beta für das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 16.1 gibt es Einstellungsmöglichkeiten für Matter Accessoires.

Bisher findet sich dort nur ein kurzer Informationstext: Die oben aufgeführten Matter-Geräte wurden zu einem verbundenen Dienst hinzugefügt. Sie können mit einer App, die Matter unterstützt, auch zu zusätzlichen Diensten hinzugefügt werden.

Zwar hat Apple noch nicht offiziell bestätigt, dass Matter bereits ab Release unterstützt wird. Aber mit dem Update macht das Unternehmen aus Cupertino eindeutig klar, dass man auf den anstehenden Start von Matter vorbereitet ist.

Ihr wollt euer Haus mit Smart-Home-Geräten ausstatten, und seid vor allem um Sicherheit besorgt? Dann werft einen Blick auf unseren Ratgeber rund um Sicherheit im Smart Home.

Freut ihr euch schon auf den Start von Matter? Und habt ihr die neuen Einstellungen vielleicht sogar schon selbst auf eurem Smartphone entdeckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!