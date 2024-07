Meine liebste Headset-Reihe für stundenlange Gaming-Sessions ist im Angebot – Hier kann jeder PC- und Konsolen-Spieler getrost zugreifen

Wenn ihr gerade ein neues Headset gebrauchen könnt, ist das meine momentane Top-Empfehlung.

Momentan ist eines meiner liebsten Peripherie-Geräte sehr günstig zu haben: das Logitech Astro A50. Doch warum ist das Headset so gut und warum solltet ihr auch nach dem Nachfolger Ausschau halten?

Logitech Astro A50 & A50X am Prime Day

Das Logitech Astro A50 ist derzeit im Rahmen des Amazon Prime Day für »nur« rund 180 Euro erhältlich. Angesichts der Tatsache, dass das Headset auch bei anderen Anbietern wie Kaufland oder Media Markt gut über 200 Euro kostet, ist das ein super Angebot mit rund 20 Prozent Rabatt.

Wenn ihr es auf der offiziellen Webseite von Logitech kauft, müsst ihr sogar rund 340 Euro hinlegen.

Das Logitech Astro A50. Meine Empfehlung für den Prime Day. (Bild: Logitech)

Leider ist der Nachfolger (das Astro A50X) momentan nicht im Angebot, doch das kann sich im Laufe des heutigen Tages noch ändern, also haltet auch danach Ausschau. Denn neu kostet der Nachfolger knapp 400 Euro.

Ich persönlich nutze aktuell das Astro A50X, doch die Unterschiede zum Vorgänger sind weder in der Verarbeitung noch in den Funktionen sonderlich groß.

Zu sehen ist das Astro A50X in beiden verfügbaren Farbvarianten. (Bild: Logitech)

Der wohl größte Unterschied liegt in der Möglichkeit, zwei Konsolen und einen PC gleichzeitig an die Dockingstation anzuschließen und per Knopfdruck am Headset zwischen den Geräten zu wechseln. Das war mit »nur« einer Konsole und einem Switch an der Dockingstation schon beim A50 möglich.

Was macht die Headsets so gut? Für mich sind vier Eigenschaften der beiden Modelle besonders wichtig und gut umgesetzt:

Komfort: Ich hatte noch nie ein Headset, das auch nach einem achtstündigen Arbeitstag und anschließendem stundenlangen Spielen nicht unangenehm oder schmerzhaft war. Akkulaufzeit: Sie wird mit »bis zu 15+ Stunden« beschrieben und das kann ich nur bestätigen. Bisher ist es mir nur einmal passiert, dass der Akku innerhalb eines Tages leer war. Das lag daran, dass ich die Dockingstation am Vorabend abgezogen und vergessen hatte, sie wieder anzuschließen. Verbindungsqualität: Die Verbindung zwischen Dockingstation und Headset funktioniert einwandfrei. Während ich mit meinem vorherigen Headset (Corsair Virtuoso) nicht einmal in die Küche zwei Zimmer weiter gehen konnte, ohne dass die Verbindung abbrach, kann ich jetzt sogar zu meinem Briefkasten zwei Stockwerke unter mir gehen und weiter mit Leuten über Discord chatten. Switch-Funktion: Ihr könnt die Dockingstation sowohl an euren PC als auch an eine Konsole (oder zwei Konsolen beim A50X) anschließen und per Knopfdruck zwischen beiden umschalten. Das ist besonders bei meinem Multi-Plattform-Setup extrem praktisch.

Noch eine Empfehlung: Nils hat sich im schon vor dem Prime Day Gedanken gemacht, wonach ihr die Augen offen halten solltet:

Nach jahrzehntelanger PC-Erfahrung: Wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich am Prime Day drei Produkte besonders im Auge behalten

Was haltet ihr von den beiden Headsets von Logitech? Werdet ihr zum Logitech Astro A50 greifen oder vielleicht sogar warten, bis das A50X im Angebot ist? Gibt es Alternativen, die ihr außerdem empfehlen könnt? Was habt ihr bisher gekauft? Oder spart ihr lieber bis zum Black Friday Sale und greift dann ohne Rücksicht auf Verluste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!