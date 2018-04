Kampf gegen Waffen mal anders - Google ersetzt Pistolen-Emoji

Google ändert mit einem aktuellen Android-Update das Pistolen-Emoji zu einer Wasserpistole - und nun stehen Facebook und Microsoft mit ihren Pistolen-Symbolen zumindest kurzzeitig allein auf weiter Flur, denn alle anderen großen Firmen wie Apple, Samsung oder Twitter haben bereits ähnliche Änderungen durchgeführt.

Nach dem Bekanntwerden der Änderung auf Android-Systemen hat Microsoft aber zügig reagiert und via Twitter selbst mitgeteilt, dass man eine neue Version des Emojis plane. Damit kehrt Microsoft zurück zum früheren Spielzeug-Pistolen-Emoji, wenn auch in etwas anderem Design.

Laut Emojipedia hat auch Facebook eine solche Änderung angekündigt, die aber wie im Falle von Microsoft erst noch umgesetzt werden muss. Aktuell kann im Messenger unserer Erfahrung nach noch ein Pistolen-Symbol ausgewählt werden.

Debatte um Waffengewalt beeinflusst Emoji-Design

Als Begründung für die Anpassung des Emojis unter Windows erklärte Microsoft, man befinde sich in einem Prozess der Weiterentwicklung der Emojis, um den eigenen Werten und den von Nutzern erhaltenen Rückmeldungen gerecht zu werden.

Wie TheVerge berichtet, sorgen sich insbesondere die Tech-Firmen in den USA über die zunehmende Waffengewalt in ihrem Land. Die Änderungen am Pistolen-Emoji, die Apple bereits 2016, Google, Samsung und Twitter dann Anfang 2018 durchgeführt haben, tragen dieser Debatte Rechnung.

Wann genau wir auch bei Facebook und unter Windows mit einer neuen Version des Pistolen-Emojis rechnen dürfen, ist momentan allerdings noch nicht bekannt.