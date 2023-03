Echte Cineasten schauen Filme immer im O-Ton und mit Untertiteln. Doch nicht nur Filmfans greifen immer öfter zum Text unterm Bild am Fernseher. Die steigende Nachfrage bedient Netflix jetzt endlich mit anpassbaren Untertiteln.

Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, kennt das Problem: Bei jedem Streamingdienst gibt’s andere Wehwehchen. Schrift zu klein, hässlicher schwarzer Rahmen oder fehlender Schatten machen Lesen zur Geduldsprobe.

Bei Netflix dürft ihr nun endlich auch in der TV-App selbst aussuchen, wie die Untertitel aussehen. Wer über die Web-App und den Browser schaut, der kennt das unten im Einsatz zu sehende Feature dagegen längst.

Untertitel-Problem nicht nur bei Netflix

Wenn es um Untertitel geht (vor allem bei den dedizierten TV-Apps), dann kocht jeder Streamingdienst ein eigenes Süppchen - und das nervt.

Bei Netflix fehlt eine dickere Umrahmung, sodass man weiße Untertitel vor hellem Hintergrund kaum lesen kann. Disney+ klatscht direkt einen dicken schwarzen Kasten drumherum, was zu viel vom Bild einnimmt. Oftmals sind die Untertitel zu klein und es gibt am Fernseher keine Möglichkeit, das zu ändern.

Einzig und allein Crunchyroll bekommt ansprechende, gut lesbare Untertitel hin. Kein Wunder, denn die sind spezialisiert auf Anime, wenn da der Text nicht sitzt, springen die User ab.

Dicker Rand und angenehm groß: Die Untertitel bei Crunchyroll sind sehr gut lesbar.

Synchron vs. Untertitel

Laut einer Statista-Umfrage aus 2021 schauen die Deutschen am liebsten in ihrer Muttersprache: 61 Prozent greifen zur Synchronfassung - sofern vorhanden -, immerhin 39 Prozent nutzen den O-Ton.

Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Einesteils befinden sich Anime seit Jahren auf dem Vormarsch und die werden gerne im Original geschaut (oder bekommen gar keine Synchro aus diesem Grund). Andernteils sind Streamingdienste mittlerweile international so verzahnt, das Produktionen aus aller Herrenländer Einzug halten.

Lasst uns gerne in der folgenden Umfrage wissen, wir ihr das meist handhabt:

Untertitel werden bei Netflix endlich anpassbar, viele Zuschauer haben diese Funktion am TV vermisst. Wie schaut ihr eure Filme am liebsten? Seid ihr O-Ton-Verfechter und lest mehr, als dass ihr schaut? Oder genießt ihr die gute deutsche Synchronisationsarbeit und konzentriert euch ganz aufs Geschehen? Stimmt ab und diskutiert in den Kommentaren darüber.