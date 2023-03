Die neue Frühlingsfarbe für das iPhone spaltet die Gemüter, aber wie gefällt sie euch?

Quelle: Pixabay

Apple-Fans haben es bereits erahnt: Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es jetzt auch in der Frühlingsfarbe Gelb! Dazu gesellt sich das passende Silikon Case in derselben Farbe. Für iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max soll die Hülle indes nicht erscheinen.

Das kleine Gelbe hat Apple am Dienstag enthüllt. Egal, wie ihr es bezeichnet, ob kanariengelb oder als Sonnenschein unter den Farben , das gelbe iPhone ist eines jedenfalls nicht: gewöhnlich. Das spaltet die Gemüter, wie wir etwas weiter unten im Artikel noch sehen werden. Vorab aber noch ein paar Fakten.

Verfügbarkeit: In den USA, England, Australien und Deutschland kann das quietschgelbe iPhone 14 ab dieser Woche Freitag vorbestellt werden, genauer gesagt also ab dem 10. März, um 14 Uhr.

Am Dienstag, den 14. März soll das brüll-gelbe iPhone dann im Handel erhältlich sein, respektive landet bei Vorbestellern im Briefkasten – so die Post denn will. Wie gehabt sind das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus wahlweise mit 128 GByte, 256 GByte oder 512 GByte erhältlich.

Was haltet ihr von dem neuen gelben iPhone?

Eine Blitzumfrage in der Redaktion der GameStar ergab: Wir sind uns maximal uneinig. Von 16 abgegebenen Stimmen sagen acht, ihnen gefällt die Farbe und acht, sie gefällt ihnen nicht. Aber wie seht ihr das?

Um diese Frage beantworten zu können, haben wir eine passende Umfrage erstellt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Empfindet ihr die Farbe der neuen Hülle als mutig, oder haltet ihr das neue Gelb für eine aufmerksamkeitsheischende Anti-Farbe? Reiht sich das knallige Gelb in bisher verfügbare Luxus-Farben wie Midnight, Polarstern oder Product Red? Oder ist Kreisch-Gelb nach eurem ästhetischen Dafürhalten ein stilistischer Fehlgriff? Übt die Stilkritik in unseren Kommentaren!