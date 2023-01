Neue "unsichtbare" Solaranlage könnte ein Segen für Altbauten sein

In der Vergangenheit kam es nicht in Frage, Solarenergie auf Gebäuden unter Denkmalschutz zu nutzen, ohne deren historischen Charakter zu zerstören. Doch jetzt gibt es eine innovative Lösung: Ein italienisches Familienunternehmen hat Solarpanels entwickelt, die wie gewöhnliche Terrakottaziegel aussehen und somit perfekt in das Erscheinungsbild solcher Gebäude passen. Diese Solarpanels bieten nicht nur eine ästhetische Alternative, sondern auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Denkmäler mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

Die unsichtbaren Solarpanels entstehen noch in Handarbeit

Der historische Park von Pompeji hat diese unsichtbaren Solarpanels schon im Einsatz. Für Gabriel Zuchtriegel, Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji, kamen herkömmliche Solarpanels nicht in Frage, da diese den besonderen Charakter der antiken Stadt zerstören würden. Damit die umfangreiche Beleuchtung des Parks dennoch mit erneuerbaren Energien gespeist werden kann, mussten die besagten Solarziegel entwickelt werden. Sie sehen genauso aus wie die Terrakottaziegel, die von den Römern verwendet wurden.

Hergestellt werden sie von dem kleinen italienischen Familienunternehmen Dyaqua. Aktuell besteht das Unternehmen aus vier Familienmitgliedern und zwei Angestellten. Die Solarziegel werden noch von Hand hergestellt. Über die Photovoltaikzellen wird eine Polymermasse aufgetragen, die Lichtbestandteile durchlässt und trotzdem eingefärbt werden kann.

Laut Dyaqua soll auch die Optik von Stein, Holz und Beton nachgeahmt werden können, was das Einsatzgebiet der Solarziegel nicht nur auf Dächer beschränkt. Außerdem ist es möglich, mit den Solarziegeln alte Dachziegel zu ersetzen, anstatt sie auf bestehende Dächer zu installieren, wie es bei herkömmlichen Solarpanels der Fall ist.

Das kleine Familienunternehmen arbeitet schon seit über sechs Jahren an den unsichtbaren Solarpanels und die Installation in Pompeji war nun ihr erstes Pilotprojekt. Im Rahmen des EU-finanzierten Projektes Pocityf sollen die Solarziegel in den kommenden Monaten auch auf Gebäuden in Split, Kroatien und Evora, Portugal installiert werden.

