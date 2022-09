Für die nächste USB-Version müsst ihr vielleicht nicht einmal neue Kabel kaufen

Das USB Implementers Forum - kurz USB IF - hat als zuständige Organisation neue Informationen zur nächsten Generation des weltweit im Einsatz befindlichen universellen Übertragungsstandards bekanntgegeben. Eine Pressemitteilung gibt viele Infos zum kommenden Standard preis.

Gleich vorweg: Beim Kauf von Kabeln oder Speichersticks müsst ihr in Zukunft noch genauer hinschauen als ohnehin schon. Denn statt einfach einen Versionssprung hinzulegen und den neuen Standard USB 5 zu nennen, entschied sich das Konsortium stattdessen für die Bezeichnung USB 4 Version 2.0 . Damit setzt man das bisherige Namenswirrwarr rund um USB fort, wie ein Twitter-User aufzeigt:

Neuer Geschwindigkeitsrekord im Anmarsch

Es wird schnell: Bereits die derzeitige Version von USB 4 dürfte für die meisten Geräte vollkommen ausreichen, doch natürlich muss man auch an die Zukunft denken. Deshalb möchte man bei USB 4 Version 2.0 offenbar auf Nummer sicher gehen und verdoppelt die Übertragungsrate im Vergleich zum direkten Vorgänger gleich mal - zumindest, wenn ein USB-Typ-C-Anschluss zum Einsatz kommt.

Statt wie bisher 40 GBit/s (Gigabit pro Sekunde) werden in naher Zukunft stattliche 80 GBit/s an Daten durch eure Kabel strömen. Umgerechnet sind das stolze 10 Gigabyte pro Sekunde. Selbst die größten Datenmengen sollten damit in Windeseile übertragen werden können. Damit knackt man auch den gemeinhin als rasant geltenden Thunderbold-4-Anschluss, der ebenfalls nur auf 40 Gbit/s kommt.

Eventuell braucht ihr keine neuen Kabel

Die beste Nachricht kommt aber erst noch. Denn wer sich angesichts dieses Geschwindigkeitszuwachses bereits Sorgen darüber macht, zahlreiche USB-Kabel neu anschaffen zu müssen, kann aufatmen. Die USB IF bestätigt in der Pressemitteilung explizit, dass die 80 GBit/s auch mit bereits erhältlichen USB-4-Kabeln (Typ-C-Variante) erreicht werden sollen.

Wie genau das erreicht werden soll, wird auf technischer Seite nicht weiter ausgeführt. Klar ist aber, dass es auch eine ganz neue Generation an USB-C-Kabeln geben wird, die in ihrem Inneren auf eine überarbeitete Architektur setzen. Auch die Protokolle zur Datenübertragung werden für den kommenden Standard aktualisiert, wovon sogar einige ältere Anschlussvarianten wie USB 3.2 profitieren.

Weitere Informationen zu USB 4 Version 2.0 wird es vermutlich auf den USB Developer Days 2022 geben, die vom 15. bis 16. November 2022 in Seoul stattfinden. Derzeit richtet man sich mit den Informationen vor allem an Entwickler. Bis erste Produkte mit dem neuen Standard im Handel erhältlich sein werden, dürfte es noch mindestens bis 2023 dauern.

Würdet ihr euch über eine Übertragungsrate von 80 GBit/s freuen? Oder habt ihr es bislang nicht einmal geschafft, die derzeitigen USB-4-Kabel auszulasten? Schreibt uns eure Meinung zu der neuen Technologie gerne in die Kommentare!