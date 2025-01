Nintendo Switch 2 Preis: Ein Leaker hat schon einen Hinweis erhalten

Wie viel wird die Nintendo Switch 2 kosten? Ein Leaker will zumindest schon einen Hinweis erhalten haben. (Bildquelle: Nintendo)

Am 16. Januar 2025 ließ Nintendo die Katze aus dem Sack: Die Switch 2 wurde offiziell gezeigt. Im Trailer fehlen jedoch noch viele Informationen, die wir wohl erst auf der Nintendo Direct am 2. April erfahren werden. Eine dieser fehlenden Infos ist der Preis der neuen Konsole. Ein bekannter Leaker will aber schon einen Hinweis erhalten haben.

2:22 Nintendo Switch 2 ist da: Trailer enthüllt die neue Konsole im Detail und zeigt erstes Spiel

Darum ist das wichtig: Der Preis der Nintendo Switch 2 ist aktuell noch unklar, und obwohl die Konsole von vielen Fans mit Spannung erwartet wird, besteht die Sorge eines (deutlich) höheren Preises im Vergleich zur ersten Switch.

Das ist passiert: Der Leaker Shpeshal Nick will von einer seiner Quellen folgende Informationen erhalten haben:

Die Nintendo Switch 2 soll ab Juni 2025 erhältlich sein.

Sie wird 450 oder 500 US-Dollar kosten.

Shpeshal Nick geht davon aus, dass der 500-US-Dollar-Preis für ein Mario Kart-Bundle gilt.

Der Leaker nennt seine Quelle nicht näher, weshalb solche Informationen wie immer mit Vorsicht zu genießen sind.

Allerdings hat Shpeshal Nick in der Vergangenheit mit seinen Prognosen schon oft richtig gelegen. Unter anderem hat er die Spiele, die auf der PlayStation State of Play 2024 angekündigt wurden, korrekt vorhergesagt.

Wo ist eure Schmerzgrenze?

Verratet uns, wie viel Euro ihr bereit seid, für die Nintendo Switch 2 auszugeben. Vielen Dank für eure Teilnahme!

Mit der Switch 2 hat Nintendo eine Nachfolgerin zu einer ihrer erfolgreichsten Konsolen vorgestellt. Der Preis bleibt weiterhin ungewiss.

Werdet ihr euch die Nintendo Switch 2 zulegen? Wie hoch darf sie für euch höchstens kosten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.