Nintendo Switch 2: Rückt der Release näher? Diese Leaks sagen ja!

Drei Leaks innerhalb weniger Tage lassen die Spekulationen um die Nintendo Switch 2 aufkochen.

Der Zahn der Zeit nagt auch an der Nintendo Switch: Mittlerweile hat die Konsole mehr als sechs Jahre auf dem Buckel; entsprechend gilt ihre verbaute Technik als alter Hut im modernen Gaming-Geschäft.

Demzufolge wird sehnsüchtig auf einen Nachfolger der Nintendo-Konsole gehofft, der mit aktuelleren Prozessoren und Grafikchips für mehr Leistung sorgen soll - doch vom japanischen Hersteller selbst herrscht absolute Funkstille in Bezug auf konkrete Informationen.

Die Gerüchteküche hält das allerdings nicht davon ab, munter zu spekulieren.

Allein seit Beginn des Monats Juli sind drei neue Leaks aufgetaucht, die von einem baldigen Release sprechen. Bei der Anzahl und dem Tempo ist es also nicht verwunderlich, dass die Hoffnungen auf eine Nintendo Switch 2 mehr Nahrung erhalten.

Wie eine Finanzprognose zum Release-Datum der Nintendo Switch 2 führt

Der jüngste Leak stammt von der chinesischen Investment-Webseite MoneyDJ. In diesem analysieren die Forscher einen Hardware-Hersteller namens Hongzhun Industry genauer an.

Hongzhun Industry selbst ist eine Tochterfirma des Industriegiganten Foxconn, der unter anderem eben auch als Nintendo-Zulieferer für Switch-Konsole arbeitet.

Konkret wird die Finanzhistorie von Hongzhun Industry betrachtet: Für den Hersteller steht dem Bericht zufolge großes Potenzial für Umsatzwachstum bevor, wenn man sich um die Herstellung des Switch-Nachfolgers kümmert.

Dieses Umsatzwachstum könnte im ersten Quartal 2024 beginnen, wie der MoneyDJ-Bericht erklärt. Allerdings ist diese Bezeichnung an sich zu unpräzise, um daraus einen konkreten Release-Termin für die Nintendo Switch 2 zu stricken.

Denn das Kalenderjahr an sich kann damit nicht gemeint sein, wenn man dem jüngsten Finanzbericht von Nintendo Glauben schenkt: Hier wurde explizit erklärt, dass im Finanzjahr 2023 - welches sich von April 2023 bis März 2024 erstreckt - keine neue Konsole zu erwarten sei.

Davon ausgehend muss also das erste Finanzquartal 2024 gemeint sein, was den Releasetermin zumindest zwischen April und Juni 2024 eingrenzen würde.

Die Informationen selbst sind natürlich weder bestätigt noch ein konkreter Leak, doch deckt sich diese Prognose mit den weiteren Gerüchten, die in jüngster Zeit rund um die Nintendo Switch 2 aufgeploppt sind.

Ein angebliches Dev-Kit sorgt für Aufmerksamkeit - wer hat's bekommen?

Anfang des Monats nämlich ist ein weiterer Leak auf Twitter aufgetaucht. Dem Insider NWeedle zufolge seien erste Development-Kits bei einem spanischen Entwickler aufgetaucht, die zur Switch 2 gehören sollen.

Davon ausgehend, dass die Development-Kits tatsächlich bei dem namentlich nicht genannten Entwicklerstudio gelandet sind, dürfte die Präsentation der Konsole zeitlich immer näher rücken, wie im Tweet selbst erklärt wird.

Das Dev-Kit selbst wird dem Leak zufolge mithilfe des Pro-Controllers gesteuert - sollte auch dies der Wahrheit entsprechen, wird zudem eine viel gewünschte Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 immer wahrscheinlicher.

Doch wer hat das Development-Kit erhalten? Zwar wird der Name nicht konkret genannt, doch gibt es zwei Anhaltspunkte, mit denen sich ein naheliegender Schluss ziehen lässt.

Das Entwicklerstudio befindet sich in Spanien. Der Leaker NWeedle konnte zu Metroid Dread bereits deutlich vor Release zutreffende Informationen liefern.

Zufälligerweise wurde Metroid Dread von MercurySteam entwickelt - einem spanischen Entwicklerstudio. Es liegt also nahe, dass NWeedle eine interne Quelle bei den Entwicklern hat, die den Leaker mit Informationen füttert und so auch das Detail zum Dev-Kit veröffentlichen ließ.

Auch im Developer-Portal tut sich etwas

Nun ist immer noch nicht klar, wofür NX eigentlich steht - doch wenn plötzlich in einem angeblichen Screenshot des Nintendo Support-Portals für Entwickler der Begriff NX2 auftaucht, darf man wieder hellhörig werden.

Der Screenshot selbst stammt von der Leakerin NWPlayer123, die auch zur ersten Switch zutreffende Release-Informationen parat hatte. Mittlerweile wurde der Tweet mitsamt Bild allerdings wieder gelöscht, was auch damit zusammenhängt, dass NWPlayer123 nicht zweifelsfrei vom Leak überzeugt ist.

Gleichwohl gibt die Leakerin zu, dass immer mehr über die mögliche Switch 2 gemunkelt wird; entsprechend sei eine offizielle Ankündigung eher früher als später zu erwarten.

Bisher ging sie laut dem Tweet noch von einer solchen Präsentation im September 2023 aus, doch so wie die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen immer mehr an Fahrt aufnimmt, könnte dies doch noch im Sommer geschehen.

Welche Anforderungen habt ihr an den Nachfolger der Nintendo Switch? Soll die Konsole einen direkten Erben oder doch lieber eine klassische Pro-Version mit aufgebohrter Technik erhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!