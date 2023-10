Nintendo warnt für den Herbst: In diesem Fall solltet ihr eure Switch immer ganz ausschalten

Die Switch wirbt eigentlich mit ihrer Alltagstauglichkeit. Spiel überall, wo du willst und wann du willst - außer im Herbst oder Winter, wie es aussieht. (Foto von Alvaro Reyes auf Unsplash)

Nintendo warnt vor Kondenswasser in euren Konsolen. Wenn ihr die Konsole starken Temperaturschwankungen aussetzt, können sich Wassertropfen im Gehäuse bilden.

Wie kann das bei der Switch passieren?

Wenn ihr im Herbst oder Winter eure Konsole aus der 25 Grad warmen Wohnung an die frische Luft oder ins kalte Auto bringt, kann es passieren, dass sich Wasser im Gehäuse absetzt.

Das liegt daran, dass sich die Temperatur des Gehäuses stark abkühlt und die warme und eventuell feuchte Luft im Inneren der Konsole kondensiert. Ähnlich wie bei einer Autoscheibe im Winter beschlägt das Gehäuse - und das kann fatale Folgen haben.

Deshalb gibt es von Nintendo auf der Plattform X eine offizielle Warnung:

Zusätzlich verlinkt Nintendo darunter eine Bedienungsanleitung, wie die Konsole ausgeschaltet werden muss. Wer sich darüber wundern sollte: Die Switch besitzt keinen klaren On-/Off-Switch.

Daran scheint sich auch ein Nutzer zu stören. Der User MP-SlavaX schreibt:

Dann macht es uns einfacher, die Switch ganz auszuschalten. User MP-SlavaX auf X (ehemals Twitter)

Ein anderer User kommt zum gleichen Ergebnis:

Nächste Version: Geben Sie uns ein Upgrade, damit wir festlegen können: „Was tun, wenn der Netzschalter gedrückt wird?“ ... Ich schalte es immer komplett aus. Aber es ist ärgerlich, wie lange es dauert [...] User Jounouchi auf X (ehemals Twitter)

Das solltet ihr machen, falls sich Wasser in der Switch befindet

Sollte dieses Szenario eintreten und sich auf eurer Nintendo Switch Kondenswasser bilden, rät Nintendo, die Konsole sofort auszuschalten und an einen warmen Ort zu bringen. Dort sollte das Wasser über einen gewissen Zeitraum trocknen können und erst dann könnt ihr die Konsole wieder benutzen.

Warum? Wenn kleine Wassertropfen an bestimmte elektronische Bauteile im Inneren der Konsole gelangen, kann es zu einem Kurzschluss kommen. Wenn dabei etwas durchbrennt, geht die Konsole kaputt.

Tritt ein solcher Wasserschaden auf, ist der Frust groß. Um zu verhindern, dass plötzliche Temperaturschwankungen der Konsole schaden, kann man sie z.B. in ein Handtuch (oder ein anderes isolierendes Material) wickeln oder dicht am Körper tragen.

Die Frage ist nur, ob so etwas bei diesem Preis passieren sollte. Was denkt ihr? Ist es ein Konstruktionsfehler oder lässt sich so etwas nicht vermeiden? Schreibt es in die Kommentare.