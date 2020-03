Nvidia Ampere Vorstellung: Coronavirus zwingt Nvidia zu Planänderung

Not macht erfinderisch: Nachdem Nvidia sich entschieden hat, die Hausmesse GPU Technology Conference (GTC) im Jahr 2020 nicht im gewohnten Rahmen stattfinden zu lassen, weicht der Hersteller laut Golem jetzt auf ein Online-Event aus, um die geplante Keynote von CEO Jensen Huang trotzdem abzuhalten.

Die GTC hätte eigentlich vom 22. März bis zum 26. März 2020 in San Jose, Kalifornien stattfinden sollen, direkt im Anschluss an die mittlerweile ebenfalls wegen Corona verschobene Games Developer Conference (GDC) in San Francisco.

Nvidia selbst erklärte in einer offiziellen Pressemitteilung:

"Die Entscheidung, das Event online abzuhalten anstatt im San Jose Convention Center spiegelt unsere Top-Priorität wieder: die Gesundheit und Sicherheit unserer Angestellten, unserer Partner und unserer Kunden. [...] Wir sind den vielen großartigen Menschen und Partnern dankbar, die daran gearbeitet haben, dieses Event zu unterstützen und danken ihnen für ihr Verständnis in diesen ungewöhnlichen Zeiten."

Das Unternehmen gab außerdem einige Details zur Online-Version der GTC bekannt:

Die Keynote von Jensen Huang wird online im Livestream verfügbar sein. Nvidia wird zu einem späteren Zeitpunkt den genauen Zeitplan veröffentlichen.

Nvidias Partner werden ihre geplanten Vorträge ebenfalls als Online-Präsentation zur Verfügung stellen.

Wer einen GTC-Pass für das Event gekauft hat, erhält eine vollständige Rückerstattung des Preises.

Was plant Nvidia für die Online-GTC?

Experten gehen davon aus, dass Nvidia im Rahmen der GTC-Keynote eine neue GPU-Generation für Server vorstellen wird, die auf der sogenannten Ampere-Architektur basiert. Genaue Details zu den Spezifikationen von Ampere gibt es bislang nicht, auch wenn die Gerüchteküche brodelt.

Auch neue Grafikkarten für Spieler in Form einer Geforce-RTX-3000-Generation werden sehr wahrscheinlich auf der Ampere-Architektur basieren. Wann entsprechende Modelle im Handel erscheinen, bleibt abzuwarten.