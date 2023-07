»Warum der Hass?« - Spieler suchen Grund für die Ablehnung von Nvidias vielleicht wichtigsten Feature

Mehr FPS per Mausklick klingt nach etwas, das jeder mit Kusshand nimmt. Deshalb zählt die Nvidia-Funktion DLSS beziehungsweise Deep Learning Super-Sampling auch zu den wichtigsten Extras der Geforce-RTX-Grafikkarten.

Ganz so einfach funktioniert das Upscaling-Verfahren zwar nicht, wie wir weiter unten im Artikel noch sehen werden.

Dennoch gibt es aktuell zwei große, unabhängig voneinander gestartete Diskussionen (#1, #2) mit insgesamt über 800 Kommentaren, die sich um die Frage drehen, warum DLSS trotz FPS-Bonus so oft abgelehnt wird.

Eure Meinung zählt! Das nehmen wir zum Anlass, um per Umfrage eure Meinung zu Techniken dieser Art zu erfahren. Bevor wir uns die besagten Diskussionen und ihre Hintergründe etwas genauer anschauen, folgt daher zunächst eine passende Abstimmung. Wir freuen uns über jede Teilnahme!

Worüber diskutiert wird und was DLSS ist

Die besagten Diskussionen finden aktuell in zwei verschiedenen Unterforen von Reddit statt. Trotz ähnlicher Titel - Why the hate for DLSS? und Why do people hate DLSS and especially FG so much? stammen sie von zwei verschiedenen Spielern mit jeweils eigenen Hintergründen.

Der Grundtenor ist gleich: DLSS bringe einen großen Vorteil in Form von mehr FPS bei nur geringen Nachteilen in Form von gewissen Bildfehlern, die man im Spielgeschehen aber ohnehin oft kaum wahrnehme. Das führt die beiden Spieler letztlich zu diesen Fragen:

Ich sehe immer wieder Leute über DLSS reden, als ob es eine unnatürliche, unnötige Funktion wäre, und dass alles nativ gerendert werden sollte. Natürlich ist natives Rendering in einer idealen Welt besser, aber warum sollte man DLSS meiden, wenn es eine so klare Steigerung der FPS kostenlos bietet?

Ich verstehe einfach nicht, warum manche Leute diese neuen Technologien mit so viel Leidenschaft hassen. Als ob es nur auf reine Rasterung ankäme und reine native 60 FPS bei 300 Watt besser wären als falsche Bilder mit 100 FPS bei 200 Watt, egal wie flüssig das letztere Spielerlebnis ist.

Beide Spieler beziehen sich hier auf den Aspekt des nativen Renderns . Damit ist das Spielen ohne Upscaling-Verfahren wie DLSS beziehungsweise in der tatsächlich eingestellten Auflösung gemeint. Aber was passiert, wenn ihr die Technik einschaltet?

Wie DLSS & Co. funktionieren: DLSS und Alternativen wie FSR von AMD und XeSS von Intel berechnen Spiele in einer niedrigeren Auflösung als der im Menü ausgewählten. Das senkt den Anspruch an die Hardware, was wiederum mehr FPS ermöglicht.

Anschließend werden die Einzelbilder auf unterschiedliche Art und Weise wieder zu der eingestellten Zielauflösung hochskaliert. Bei Nvidia geschieht das KI-gestützt und nur mit RTX-Grafikkarten, die zusätzliche Recheneinheiten in Form der so genannten Tensor-Kerne besitzen.

DLSS ist nicht gleich DLSS Ihr schaltet DLSS meist nicht einfach nur an oder aus, wenn es im Spiel eurer Wahl unterstützt wird. Stattdessen habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Qualitätsstufen. Darüber könnt ihr festlegen, wie hoch die intern verwendete Auflösung ist. Bei den höchsten Stufen (meist DLSS Qualität oder DLSS Ultra-Qualität genannt) wird die Auflösung im geringsten Maß gesenkt. Bei den niedrigsten Stufen (meist DLSS Performance oder DLSS Ultra-Performance genannt) wird sie am stärksten reduziert. Anders sieht es beim Sonderfall Frame Generation aus, der etwas verwirrend teils auch als DLSS 3 bezeichnet wird. Hier geht es nicht um das Hochskalieren von tatsächlich gerenderten Bildern, sondern um die KI-gestützte Erzeugung von völlig neuen Frames.

Ablehnung ist nicht gleich Ablehnung

Wie so oft im Leben gibt es auch hier deutlich mehr als nur Schwarz und Weiß, was allein beim Blick auf die jeweiligen Top-Kommentare zu den beiden Diskussionen schnell deutlich wird.

So merkt ein Spieler an, dass er kein Problem mit DLSS habe, aber mit Entwicklern, die schlecht optimierte Spiele abliefern - vermeintlich in der Hoffnung, dass DLSS mögliche Performance-Probleme schon wieder ausbügeln werde.

Der andere Spieler verweist auf das teils überschaubare Leistungsplus aktueller RTX-4000-Grafikkarten gegenüber ihren Vorgängermodellen, wenn man das RTX-4000-exklusive Feature der Frame Generation außen vorlässt.

Zudem kann dieses oft in offiziellen Nvidia-Benchmarks zu sehende Feature einerseits ein Problem mit Input Lag haben und andererseits wird es nur in wenigen Titeln unterstützt.

Aktuelle Gaming-Grafikkarten von Nvidia

Erschwerend hinzu kommen die Umstände, dass Techniken wie DLSS nicht in allen Spielen völlig reibungslos funktionieren und dass nicht jeder Probleme wie Bildfehler oder eine gewisse Eingabeverzögerung gleichermaßen wahrnimmt. Oder anders gesagt: Es ist ein weites Feld.

Unstrittig dürfte sein, dass sich viele Spieler unabhängig von DLSS ein größeres Leistungsplus für die nächste RTX-5000-Generation wünschen, auch wenn insbesondere die RTX 4090 in Sachen Performance klar neue Maßstäbe gesetzt hat.

Wann mit der nächsten Nvidia-Generation zu rechnen ist, erfahrt ihr hier:

Wie steht ihr zu DLSS und vergleichbaren Techniken von AMD und Intel? Bevorzugt ihr es, ohne solche Upscaling-Verfahren zu spielen, falls das mit ausreichend FPS möglich ist? Schaltet ihr DLSS & Co. falls vorhanden immer ein? Oder macht ihr das von Fall zu Fall abhängig, auch mit Blick auf mögliche Grafikfehler wie Ghosting? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!