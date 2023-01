Nvidia spendiert der RTX 4080 eine neue GPU, um Kosten einzusparen - Wird sie bald günstiger?

Nvidias neue Grafikkarten der Ada-Lovelace-Serie stehen schon seit der Veröffentlichung aufgrund hoher Preise in der Kritik. Auch die Geforce RTX 4080 ist in der Community ein unbeliebtes Thema, da Nvidia eine ursprüngliche unverbindliche Preisempfehlung von 1.469 € vorgeschlagen hat und in der Realität dieser Preis bei den Board-Partnern nochmal ein gutes Stück höher ausfiel.

Genau diese Grafikkarte soll nun mittels einer neuen GPU-Revision etwas günstiger in der Produktion werden - allerdings solltet ihr keine hohen Erwartungen an die Preisauswirkungen haben.

Neue GPU senkt die Kosten - Leistung bleibt unverändert

Aktuell wird in der RTX 4080 die AD103-300-GPU verbaut. Schon bald wird Nvidia neue Modelle ausliefern, die stattdessen mit einer GPU mit der Bezeichnung AD103-301 ausgestattet sein werden. Der Boardpartner Gainward hat die neue GPU sogar schon gelistet.

Laut Twitter-Nutzer HKEPC wird der Hauptunterschied ein Komparator sein, der bei älteren Modellen auf der Platine platziert wurde. Dieser ist bei der neuen GPU nun integriert und somit erfordern die neuen Grafikkarten weniger Bauteile.

Die Boardpartner können dadurch Kosten sparen bei der Produktion der neuen RTX 4080. Grundsätzlich kann man gleichzeitig davon ausgehen, dass die Leistung unverändert bleibt.

Was ist ein Komparator? Ein Komparator ist ein elektronisches Schaltkreis-Bauteil, das zwei elektrische Signale miteinander vergleicht und das Ergebnis des Vergleichs als ein drittes Signal ausgibt. Das Ergebnis des Vergleichs kann entweder größer, gleich oder kleiner sein.

Ein häufiger Anwendungsfall für einen Komparator ist die Überwachung von Spannungswerten, um sicherzustellen, dass sie innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen. Für was genau der Komparator in der RTX 4080 zum Einsatz kommt, ist nicht klar. Unabhängig davon ist eine integrierte Einheit günstiger in der Produktion, als eine, die extra auf dem PCB verbaut werden muss.

Wird die RTX 4080 nun endlich günstiger?

Wer sich jetzt auf eine günstigere RTX 4080 freut, sollte die Erwartungen lieber direkt wieder senken. Die Kosteneinsparung für Boardpartner und Nvidia liegt laut HKEPC eher im Cent-Bereich und ist daher nicht wirklich erwähnenswert für Endverbraucher. Für eine echte Preissenkung muss man also weiter geduldig bleiben. Leider sorgt auch der Preis der erst neulich veröffentlichten RTX 4070 Ti für nicht besonders viel Optimismus in Nvidias Preisstrategie.

