Nvidia RTX 4060 Ti: Darum braucht ihr zum Release der 16 GB-Variante gar nicht erst auf Tests zu warten

Bei seiner neuen Einsteiger-Grafikkarte verzichtet Nvidia auf eine Founder's Edition. (Bild: Nvidia)

Noch im Juli soll Nvidias nächste Grafikkarte erscheinen: die RTX 4060 Ti 16 GB. Und schon vor dem Start macht die Karte mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nicht nur aufgrund ihres hohen Preises, sondern auch wegen des geringen Interesses von Boardpartnern wie Asus oder MSI.

Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Denn Nvidia verzichtet offenbar nicht nur auf eine eigene Founder's Edition der Karte, sondern soll sich auch nicht an der Vergabe von Testmustern der Partnerkarten beteiligen.

In Kombination wird das wohl bedeuten, dass zum Release der Karte nur wenige unabhängige Tests erscheinen.

RTX 4060 Ti 16 GB: Nvidia beteiligt sich nicht an Review-Mustern

Was ist passiert? Die Information, dass Nvidia sich nicht am Review-Prozess der Grafikkarte beteiligen wird, stammt von HardwareUnboxed. Wie der Kanal auf Twitter mitteilt, gibt es kein offizielles Review-Programm für die Karte.

Üblicherweise ist Nvidia auch dann in den Test-Prozess involviert, wenn man keine eigene Founder's Edition herausbringt. Bei der RTX 4060 Ti 16 GB sollen Tests aber über die Boardpartner abgewickelt werden.

Die allerdings haben laut HardwareUnboxed ebenfalls wenig Interesse an Reviews zur Karte. Alle bisher angefragten Partner hätten die Herausgabe von Pressemustern verweigert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Warum ist das wichtig? Wer sich eine neue Grafikkarte zulegen und dabei nicht die Katze im Sack kaufen möchte, ist auf unabhängige Hardware-Tests angewiesen. Und da gerade zum Release das Interesse an einer neuen Karte groß ist, sind Day-1-Tests für eine informierte Kaufentscheidung essenziell.

Für die RTX 4060 Ti mit 16 GB dürften diese aber rar gesät sein.

Sobald die Karte erschienen ist, erwarten wir nach und nach auch, dass Tests zu der Karte erscheinen - wenn sich die Reviewer entsprechende Muster selbst beschaffen. Das Problem könnte sich damit auf lange Sicht von selbst erledigen.

Bereits erschienen: die RTX 4060 Ti von Nvidia mit 8 GB Speicher

Natürlich wirft die Entscheidung Nvidias wie auch der Boardpartner kein gutes Licht auf die neue Einsteiger-Grafikkarte. Durch das Vorgehen erscheint es fast so, als wolle man die Karte schon vor ihrem Erscheinen unter den Teppich kehren.

Was meint ihr? Seid ihr enttäuscht oder überrascht von den vermutlich ausbleibenden Day-1-Tests? Oder findet ihr das alles halb so schlimm? Werdet ihr euch die Karte auch ohne entsprechende Berichterstattung zulegen? Oder erst einmal abwarten? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren!