Nvidia zieht an zwei absoluten Giganten vorbei, aber mit Gaming hat das nichts zu tun

Nvidia ist auf der Überholspur und zieht an Amazon und Alphabet vorbei. (Bild: Nvidia)

Hättet ihr gedacht, dass Nvidia einmal Google im Marktwert überholt? Bis vor einem Jahr wahrscheinlich nicht, doch der KI-Boom kommt dem Grafikkarten-Hersteller zugute.

Nvidia hat am Mittwoch Alphabet, den Mutterkonzern von Google, in der Marktkapitalisierung überholt. Nur einen Tag zuvor hatten sie schon Amazon hinter sich gelassen. Laut Bloomberg beträgt der Wert der Aktien des Chip-Herstellers nun 1,83 Billionen US-Dollar und übertrifft damit knapp Alphabet, die einen deren Wert von 1,82 Billionen US-Dollar hat, wie The Verge berichtet.

Damit ist Nvidia das viertwertvollste Unternehmen der Welt.

Welches Unternehmen ist noch wertvoller als Nvidia? Hier die Liste, der momentan wertvollsten Unternehmen an der Börse:

Microsoft Apple Saudi Aramco Nvidia Alphabet Amazon

Woher kommt der Erfolg von Nvidia? Das Unternehmen stellt derzeit den H100-Chip her, der den Großteil der heute verwendeten LLMs (Large Language Models) antreibt, einschließlich OpenAIs ChatGPT und der meisten KI-Projekte von Microsoft, Meta und Amazon. Das sorgt für einen entsprechenden Schub für Nvidia. Außerdem soll der noch bessere KI-Chip H200 noch im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen.

Im Moment wollen diverse Tech-Unternehmen ihre eigenen KI-Chips entwickeln, um Nvidia Konkurrenz zu machen und auch etwas vom KI-Kuchen abzubekommen. Doch die meisten Verkäufe der KI-Chips durch Nvidia kommen durch genau die Unternehmen zustande, die Nvidia eigentlich übertreffen wollen, wie TheVerge im oben verlinkten Artikel erwähnt.

Doch damit nicht genug: Reuters hat vor kurzem berichtet, dass Nvidia 30 Milliarden US-Dollar in eine Abteilung investiert hat, die anderen Unternehmen dabei hilft, ihre eigenen KI-Chips herzustellen. So kann Nvidia auch weiterhin profitieren, wenn Firmen wie Microsoft oder Meta ihre eigenen Chips auf den Markt bringen.

Auch interessant: AMD, der größte Konkurrent von Nvidia im Bereich Grafikkarten, hat ebenfalls einen KI-Chip zum Trainieren von LLMs in Petto: Instinct MI300X und Instinct 300A. AMD plant sie noch im ersten Halbjahr 2024 auszuliefern.

Was sagt ihr zu Nvidias Erfolg im KI-Bereich? Gönnt ihr es dem Grafikchip-Hersteller? Schreibt es uns in die Kommentare!