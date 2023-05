Nvidias KI-Demo für NPCs hat ausnahmsweise mal nichts mit Grafik zu tun, aber ist vielleicht noch beeindruckender

Nvidia will zwischenmenschliche Interaktion auch zwischen uns und NPCs. (Bild: Nvidia)

Die Computex ist eine der größten Tech-Messen der Welt und jedes Jahr werden dort spannende neue Produkte und Technologien vorgestellt. Dieses Jahr hat uns der Nvidia CEO Jensen Huang einen Einblick verschafft, wie die Zukunft des Gamings aussehen könnte.

In einer kleinen Demo zeigte er, was möglich ist, wenn Gaming und künstliche Intelligenzen verknüpft werden.

Echte Unterhaltungen mit NPCs

Nein, wir nehmen euch nicht auf den Arm. Der Spieler in der Demo muss sich nicht mehr durch Dialoge klicken oder einem ewigen Monolog zuhören. Stattdessen unterhält er sich per Spracheingabe mit dem Charakter hinter der Bar.

Der Charakter erkennt und reagiert auf Umgangssprache und liefert Informationen, wie es in einem echten Gespräch natürlich wäre. Dadurch könnten Dialogfenster in Zukunft komplett abgeschafft werden - zumindest in manchen Spielen.

Auch wenn die Demo schon sehr beeindruckend ist, macht sie gleichzeitig klar, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir uns wirklich in realistischem Rahmen mit NPCs unterhalten werden.

Die Technik dahinter

Auch andere Entwickler sollen schon bald in der Lage sein, KI-gestützte Sprache, Gespräche und Animationen zu nutzen. Die Leute bei Nvidia haben für die Demo die folgenden Anwendungen genutzt:

Nvidia Riva Speech

Nvidia NeMo

Nvidia Audio2Face

Coney Services

Unreal Engine 5

Meta Human

Wann man mit ersten Spielen rechnen kann, in denen wir uns mit NPCs unterhalten, können wir jetzt noch nicht sagen. Nvidia behauptet in dem Vorstellungsvideo nur, dass Entwickler auch bald in der Lage sein werden, KI-Gespräche zu entwickeln.

Wir vermuten, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir echte Gespräche mit NPCs führen werden.

Meinung der Redaktion

Jan Stahnke Nvidia nennt seine Demo einen »Einblick in die Zukunft der Videospiele«. Auch wenn das erstmal nach typischem Marketing-Sprech klingt, muss ich Nvidia doch zustimmen. Diese Technologie wird maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass sich Spielwelten noch realistischer und immersiver anfühlen werden.



Trotzdem bin ich »nur« vorsichtig optimistisch, denn die Demo ist beeindruckend, aber sehr weit davon entfernt, perfekt zu sein. Die monotone Roboterstimme trägt schließlich nicht wirklich zur Atmosphäre bei und der Dialog an sich wirkte hölzern und gestellt.



Dennoch zeigt die Demo, was möglich ist. Und wenn wir eines über den technologischen Fortschritt wissen, dann, dass er schneller kommt als man denkt. Wer weiß, vielleicht spielen wir schon in wenigen Jahren Spiele, die kein Dialogfenster mehr brauchen.

Was sagt ihr zur Demo? Freut ihr euch schon darauf, euch mit NPCs zu unterhalten? Wie wird sich das auf die Spielebranche auswirken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!