Fans sind enttäuscht: Oppenheimer von Christopher Nolan geht bei Visual-Effects-Oscars leer aus

Das sagt der Experte: Oppenheimer hat 200 Visual Effects Shots. Zum Vergleich: Der erste Jurassic-Park-Film hatte bereits um die 60 VFX-Shots - ein Film, der vor 30 Jahren herausgekommen ist.



Und ein zeitgenössischer Blockbuster wie Avengers: Infinity hat über 2.700 VFX-Shots, während der zweite Avatar-Film um die 3.250 VFX-Shots auffährt.



Klar, bei den Oscars sollte es nicht um Quantität gehen.



Christopher Nolan und Visual Effects: Nolan ist ein Filmemacher, der computergemachten Effekten kritisch gegenübersteht, diese nur sehr sparsam verwendet.



Das ist in Zeiten völlig überarbeiteter Visual-Effects-Häuser, die von großen Studios in letzter Sekunde kostenlos Änderungswünsche vornehmen müssen, erfrischend. Und auch auf der Leinwand sind wir als Zuschauer alle von Computereffekten übersättigt, wage ich zu sagen.



Wer wissen will, wie VFX-Häuser von Regisseuren ohne Verständnis für die Arbeit der Computerkünstler ausgebrannt werden, muss sich nur mit der Entstehungsgeschichte des Films »Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger« von Ang Lee beschäftigen.



Die sehenswerte Dokumentation »Life After Pi« zeigt, wie das legendäre VFX-Haus »Rhythm & Hues« für die Produktion alles gegeben hat – und als Dank komplett unter die Räder gekommen ist.



Das war alles vor zehn Jahren, aber auch unter Marvel sind die Arbeitsbedingungen für VFX-Künstler scheinbar nicht unbedingt besser geworden.