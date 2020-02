Eine Sicherheitslücke in Zusammenhang mit virtuellen Kreditkarten macht Nutzern des beliebten Online-Bezahldienstes Paypal sorgen. Dadurch werden laut aktueller Berichte unerlaubte Abbuchungen in drei- bis vierstelliger Höhe getätigt.

Wer ist von dem Problem betroffen? Vieles spricht dafür, dass die Abbuchungen nur in Zusammenhang mit einer Verknüpfung des Paypal-Kontos mit Google Pay auftreten. Google Pay dient unter anderem dazu, Einkäufe über einen NFC-Chip (»NFC« = »Near Field Communication«) per Mobilgerät zu bezahlen.

Wo liegt der Sicherheitsfehler? Wie Heise Online berichtet, lässt sich die bei dieser Verknüpfung automatisch angelegte virtuelle Paypal-Kreditkarte auch mit anderen Google-Pay-Installationen nutzen als mit derjenigen, über die sie erstellt wurde, da nur die Kartennummer überprüft werde und keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen wie etwa die Prüfziffer oder das Ablaufdatum zum Einsatz kämen.

Wie gelangen die Betrüger an die Kreditkarten-Daten? Vermutlich per Brute-Force-Verfahren, also über das Ausprobieren verschiedener Zahlenkombinationen. Das wird im Falle der Paypal-Kreditkarten deutlich erleichtert, weil ihre ersten acht Ziffern immer identisch sind, worauf der Sicherheitsforscher Markus Fenske im folgenden Twitter-Beitrag hinweist.

Hey @PayPal, the 90s called. They want their security back.



1. Generate random 7 digits

2. Your new credit card: 5356 8001 XXXX XXXY, where X is from 1, Y is check digit.

3. Expiry date, CVC, Card Holder are not verified. 1 in ~100 cards are assigned to random PP accnt.