Wenn es um eine der wichtigsten Fragen für PC-Spieler geht, macht ihr keine halben Sachen: Die meisten von euch setzen auf dreistellige Bildwiederholraten

Mit einem flotten Bildschirm kommt beim Spielen erst so richtig Freude auf.

Um möglichst viel Spaß mit Spielen haben zu können, ist nicht nur schnelle Hardware im PC-Inneren wichtig, sondern auch auf dem Schreibtisch.

Genauer gesagt meinen wir damit den Monitor.

Eingaben fühlen sich viel direkter an, wenn der Bildschirm eine hohe Hertzzahl beziehungsweise Bildwiederholrate hat. Das gilt vor allem für die Steuerung per Maus und Tastatur und Titel aus der Ego-Perspektive, aber selbst auf dem Windows-Desktop kann man es deutlich merken.

Vor diesem Hintergrund wollten wir von euch wissen, wie hoch die Bildwiederholrate eures Bildschirms ist:

Das Umfrage-Ergebnis im Detail und im Vergleich mit früher

Fast 80 Prozent von euch verwenden einen Bildschirm mit 120 Hertz oder mehr.

Der einst so dominante Wert von 60 Hertz kommt dagegen nur auf zwölf Prozent.

Noch seltener sind Monitore mit 75 Hertz bei euch, die nur bei zwei Prozent stehen

Interessant ist hier auch der Blick auf eine ältere Umfrage dazu mit der gleichen Fragestellung. Sie stammt aus dem Jahr 2021.

In der direkten Gegenüberstellung sehen die Werte folgendermaßen aus:

Der Trend geht bei euch klar hin zu immer flotteren Bildschirmen. (Stand der Umfrageergebnisse: 02.07.2026)

Der große Gewinner sind Monitore mit 240 Hertz. Ihr Anteil ist von 4,6 Prozent im Jahr 2021 auf 20 Prozent im Jahr 2026 gestiegen.

Das geht vor allem zulasten von Modellen mit 144 Hertz, aber auch alle niedrigeren Hertzzahlen mussten im Verlauf der letzten fünf Jahre Federn lassen.

Geht es um alle Modelle mit 120 Hertz oder mehr zusammen, liegt der Anteil aktuell bei 79 Prozent, während es 2021 noch 65,3 Prozent waren.

55:48 Gaming-Monitore: Führt an OLED kein Weg mehr vorbei?

Autoplay

Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Modell sein, werdet ihr in unseren Kaufberatungen schnell fündig:

Neben der Bildwiederholrate und der Panel-Technik (Stichwort OLED ) hat auch das Seitenverhältnis starken Einfluss auf euer Spielerlebnis.

Unterstützen Spiele Monitore im Seitenverhältnis von 21:9 oder 32:9, seht ihr klar mehr von der Spielwelt. Das sorgt zwar auch für einen höheren Anspruch an die Hardware, aber es verbessert die Immersion spürbar.

Ein Aspekt, den die oben verlinkten Kaufberatungen ebenfalls mit abdecken.