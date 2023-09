Pixel 8 Pro - Farben: Jetzt wissen wir ganz genau, wie das Handy aussehen wird

Eine grüne »Jade«-Version sollte wohl auch kommen, jedoch wurde diese bisher nicht gezeigt. (Bild: Triyansh Gill über Unsplash)

Wenn ihr Überraschungen mögt, dann ist Googles Pixel-Serie nicht der beste Anlaufpunkt. Es ist Jahr für Jahr schon fast Tradition, dass das Unternehmen seine beliebten Kamera-Handys einfach selbst schon vor der Präsentation zeigt.

Erst vor kurzem hat Google ein Bild des Pixel 8 Pros »geleakt«, das das Handy in seiner blauen Variante gezeigt hat. Nun kommt von Google ein weiterer »Leak« - wenn man das überhaupt noch so nennen darf - der die restlichen Farboptionen zeigt.

Google »leakt« 360-Grad-Ansicht

Google hat einen 360-Grad-Simulator für Pixel-Smartphones veröffentlicht, mit dem man das Pixel 8 Pro von allen Seiten betrachten kann.

Der Leak wurde von Mishaal Rahman entdeckt, der die Entdeckung auf seinem X-Profil (ehemals Twitter) gepostet hat.

Dank diesem wissen wir nun ganz genau, wie das Handy aussehen wird und welche Farben verfügbar sein werden.

Das sind die Farben:

Rückseite Vorderseite

Lakritze (Licorice)

Porzellan (Porcelain)

Himmel (Sky)

Eine grüne Version mit der Bezeichnung »Jade« sollte es eigentlich auch geben. Die wurde hier allerdings nicht abgebildet.

Der Metallrahmen und der Kamerabalken ist bei allen Modellen in derselben Farbe wie das Gehäuse.

Der Simulator bestätigt auch das Gerücht, dass auf der Rückseite ein Thermometer eingebaut ist. (Bild: Google)

Auch bestätigt: Die Tele-Kamera, auf die man bei der Nicht-Pro-Variante verzichten muss, hat einen fünffachen Zoom.

Technische Spezifikationen erfahren wir durch diesen Simulator noch nicht. Wenn das mit den Leaks so weitergeht, wird Google sie uns aber schon in irgendeiner Weise mitteilen - und das möglicherweise noch vor dem 4. Oktober, an dem die Handys offiziell vorgestellt werden sollen.

Welche Erwartungen habt ihr an die neuen Google Pixel 8-Handys? Auf welche Features und Funktionen freut ihr euch am meisten und wo sollte Google eurer Meinung nach nachbessern? Besitzt ihr schon ein Pixel-Handy und habt ihr vor, ein Upgrade zu machen? Wie findet ihr die hier präsentierten Farben?