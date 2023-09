Google zeigt die Pixel Watch 2 im Detail, erste Spezifikationen bekannt

Ist das die Pixel Watch oder die Pixel Watch 2? (Bild: Pixel Watch 2, Google)

Am 04. Oktober stellt Google neue Hardware vor. Genauer gesagt werden das Pixel 8, das Pixel 8 Pro sowie die zweite Generation seiner Smartwatch vorgestellt: die Pixel Watch 2.

Der Technikriese gibt vorab einen genauen Einblick, wie die Uhr aussehen wird. Wer sich das Teaser-Video der Uhr anschaut, wird eines mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen: Sie sieht ihrem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich.

Pixel Watch 2: So sieht die Smartwatch aus

0:15 Pixel Watch 2 - offizielles Teaser-Video

Wer sich das offizielle Teaser-Video zur Pixel Watch 2 anschaut, wird vermutlich nur wenige Unterschiede zum Vorgängermodell feststellen. Es ist also davon auszugehen, dass es sich um ein iteratives Upgrade der Uhr handelt.

Entgegen früheren Gerüchten bleibt das Edelstahlgehäuse der Smartwatch erhalten. Auch am Gehäuse und Armband scheint sich wenig bis nichts zu ändern.

Ein Blick auf die Rückseite zeigt, dass sich die Uhr doch noch geringfügig verändert hat. Dort sind auch einige Spezifikationen abzulesen:

IP68-Zertifizierung

EDA-Sensor für Stress-Überwachung

Schlafüberwachung und SPO2

Ob die Pixel Watch die Probleme ihres Vorgängers beheben kann, werden wir wohl erst am 04. Oktober 2023 erfahren.

Wird die Pixel Watch 2 die Kinderkrankheiten beiseite räumen?

Die erste Generation der Smartwatch konnte die Tester und auch unseren Autoren Linh durchaus überzeugen:

Google Pixel Watch im Test: Solide Smartwatch mit kleinen Schwächen

Allerdings zeigte die Uhr durchaus, dass es sich um den ersten Wurf seitens Google handelt. So zeigte die Akkulaufzeit ihre Grenzen auf. Teilweise hielt die Smartwatch kaum länger als einen Tag durch, was vor allem im Hinblick auf die Schlaffunktion kritisiert wurde.

Schließlich braucht die Uhr genügend Batterie, um die Nacht durchzuhalten.

Die Pixel Watch 2 soll einen neuen Prozessor erhalten. Ob dieser ausreicht, um die Akkulaufzeit zu steigern, bleibt abzuwarten.

Noch ist unklar, ob es wieder nur eine Größe geben wird oder ob dieses Jahr zwei Varianten folgen. Oft wurde kritisiert, dass es nur ein Modell mit 41 Millimetern Durchmesser gibt. Für größere Handgelenke sei die Uhr einfach zu klein.

Seid ihr am Pixel 8 und Pixel 8 Pro interessiert, gibt euch dieser Artikel alle Informationen:

Google Pixel 8 und 8 Pro: Release, Preis, Features - alle Infos und Gerüchte

Was haltet ihr von der Pixel Watch 2? Welche Verbesserungen sollte Google dieses Jahr auf jeden Fall liefern? Tragt ihr die Smartwatch der ersten Generation? Wenn ja, was hat euch dazu bewogen, sie zu kaufen? Werdet ihr euch die Pixel Watch 2 noch in diesem Jahr zulegen? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!