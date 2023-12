PlayStation 5 - Umfrage: Wer braucht heutzutage noch ein Blu-ray-Laufwerk?

Mit Laufwerk oder rein digital? Welche PS5 steht bei euch im Zimmer?

Im Jahr 2023 spielen Datenträger wie DVDs und Blu-rays in vielen Bereichen keine große Rolle mehr, weil sie durch Downloads und Streaming abgelöst wurden. Sonys PlayStation 5 gibt es aber auch in der neuen Slim-Version optional immer noch mit einem Blu-ray-Laufwerk.

Allein das beantwortet die in der Überschrift bewusst provokant gestellte Frage ein Stück weit - Bedarf für ein Blu-ray-Laufwerk scheint zumindest in Sonys Augen immer noch vorhanden zu sein. Aber welche Version der PS5 besitzt ihr, wenn ihr die Konsole euer Eigen nennt?

Verratet es uns gerne in der folgenden Umfrage!

Preislich gibt es durchaus einen nennenswerten Unterschied zwischen den Modellen. So kostet die PS5 Digital Edition sowohl in der Slim-Variante als auch in der normalen Version derzeit etwa 450 Euro, während das Modell mit Laufwerk meist mindestens 100 Euro teurer ausfällt.

Zum Vergleich: Microsofts Xbox Series S ohne Laufwerk gibt es ab ungefähr 270 Euro, sie ist aber auch klar langsamer als die PS5 und die Xbox Series X mit Blu-ray-Laufwerk, die ungefähr 200 Euro mehr als die Xbox Series S kostet.

Die Umfrage für alle, die keine PS5 besitzen

Im PC-Bereich spielen DVD- und Blu-ray-Laufwerk gefühlt seit Jahren keine Rolle mehr, aber dieser Eindruck kann trügen. Außerdem gibt es unter anderem noch die dedizierten Blu-ray-Player, die nichts mit PC- und Gaming-Hardware zu tun haben.

Aus diesem Grund haben wir eine zweite Umfrage zum Thema Blu-ray-Laufwerk erstellt, an der auch diejenigen von euch teilnehmen können, die keine PlayStation 5 besitzen:

Allerdings ist es eine Sache, ob ein Blu-ray-Laufwerk vorhanden ist und eine ganz andere Sache, ob ihr es auch wirklich benutzt. Um das zu klären, gibt es den Kommentarbereich unter diesem Artikel.

Lasst uns dort gerne wissen, ob und wenn ja, wofür und wie oft ihr im Alltag ein Blu-ray-Laufwerk benutzt - und ob ihr glaubt, dass diese Laufwerke weiter da bleiben werden oder früher oder später ganz verschwinden. Wir freuen uns über jeden Beitrag!