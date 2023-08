PS5-Handheld wurde auf PlayStation Portal getauft – und hat ein Preisschild

Sony lässt das Handheld aus dem Sack. (Bild-Quelle: Sony)

Gaming-Fans fragen sich seit Monaten: »Wann wissen wir konkretes zur Streaming-Handheld-Konsole von Sony, zugeschnitten auf PlayStation Remote Play?«

Im Zuge der Gamescom liefert Sony jetzt die Antwort – und hat das »Project Q« auf einen Namen getauft. »PlayStation Portal« heißt demnach nun das mobile Streaming-Gadget.

Kostenpunkt für das Gerät: 220 Euro

Was wissen wir jetzt zum PlayStation Portal?

Nachstehend listen wir euch einige der seitens Sony veröffentlichten Details zum PlayStation Portal:

8 Zoll-LCD-Bildschirm

1080p

60 fps

adaptive Trigger

haptisches Feedback

3,5 mm-Klinkenanschluss für Audio

Spielen könnt ihr mit dem PlayStation Portal jedwede PS4- und PS5-Spiele mit Unterstützung für Remote Play. Somit wird ein Großteil des PlayStation-Portfolios unterstützt.

Bei aller Euphorie schickt Sony eine Einschränkung hinterher: Nicht unterstützt wird Cloud Gaming. Das bedeutet, mit dem PlayStation Portal werdet ihr ausschließlich via Remote Play spielen.

Auf die offizielle Pressemeldung dieser Bekanntmachung greift ihr auf dem PlayStation-Blog zu.

Was haltet ihr davon, dass Sony jetzt Details zu seinem Remote-Play-Gerät bekannt gegeben hat? Und was haltet ihr von dem 220-Euro-Preisschild? Werdet ihr euch Spielzeug von Sony am Erscheinungstag kaufen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.