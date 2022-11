Radeon RX 7900 XTX und XT angekündigt: AMD bläst zum Großangriff auf Nvidia

Jetzt ist die (rote) Katze aus dem Sack! AMD hat seine neue RX 7000 Generation auf Basis der RDNA-3-Architektur vorgestellt. Und es dürfte keine Überraschung sein: Viele der im Vorfeld kursierenden Gerüchte haben sich bewahrheitet, bei manchen bleibt jedoch noch abzuwarten, bis offizielle Infos nachgereicht werden.

Wir haben euch alle bislang bekannten Informationen zu den neuen Grafikkarten aufbereitet, also viel Spaß beim Lesen! Und vergesst nicht, in den Kommentaren fleißig eure Meinung zu den taufrischen Pixelschubsern zu hinterlassen.

Breaking-News: Dieser Artikel wird fleißig während des AMD-Livestreams (und auch danach) mit weiteren Infos befüllt. Regelmäßig eure F5-Taste zu betätigen, dürfte sich für euch also definitiv lohnen! Sobald dieser Hinweis verschwunden ist, könnt ihr den Artikel als fertig betrachten.

Die Radeon RX 7900 XTX im Detail

Das neue AMD-Flaggschiff soll Nvidias RTX 4090 herausfordern, weshalb die XTX offenbar den Maximalausbau der neuen Navi-31-GPU besitzt. Auf dem 308 mm² großen und im 5nm-Prozess gefertigten Chip sitzen demnach 12.288 Shadereinheiten, hinzu kommen 96 MByte Infinity-Cache und 24 GByte GDDR6-Speicher, der an einem 384 Bit breiten Interface hängt. Die für Spiele angepeilte GPU-Taktrate soll 2300 MHz betragen.

Was heißt das für die Performance? Auch wenn die reine Zahl heutzutage kein Indikator für die letztendliche Performance in Spielen ist, klingen die 61 TFLOPS der RX 7900 XTX doch sehr beeindruckend. Man spricht von Gaming in 4K und darüber hinaus . Auch wahnwitzige 8K/165 Hz werden genannt, was aber eher PR und noch nicht alltagstauglich sein dürfte.

Für 1440p wird die Karte aber offenbar überdimensioniert sein. Hier spricht AMD durch die Bank weg von hohen dreistelligen Bildraten - 300 FPS in Apex Legends, 600 FPS in Overwatch 2 und so weiter (aber ohne eine Detailstufe zu nennen).

In 4K sollen mithilfe des Upscalers FSR bis zu 62 FPS in Cyberpunk 2077, 72 FPS in Dying Light 2 und 89 FPS in Hitman 3 möglich sein - bei maximalen Details inklusive Raytracing, wohlgemerkt.

Und der Verbrauch? In der heutigen Zeit steht die Effizienz einer Grafikkarte so stark im Mittelpunkt wie nie zuvor. AMD sagt, die RDNA3-Architektur arbeite stolze 54 Prozent effizienter als ihr Vorgänger. Die RX 7900 XTX hat eine TDP von 355 Watt.

Wann erscheint die RX 7900 XTX und was kostet sie? Ganz so schlimm wie bei Nvidias RTX 4000 ist es nicht, aber haltet euren Geldbeuteln dennoch die Ohren zu. Die Radeon RX 7900 XTX wandert in euren Besitz, wenn ihr 999 US-Dollar auf die virtuelle Ladentheke legt. Im Vergleich zu Nvidias RTX 4000 eine starke Ansage! Release ist der 13. Dezember 2022.

Die Radeon RX 7900 XT im Detail

Zur kleineren Navi-31-Schwester gab es deutlich weniger handfeste Infos. Hier wird an einigen Stellen abgespeckt, was natürlich keine Überraschung ist. Der Navi-Chip beherbergt in diesem Fall noch 10.752 Shadereinheiten, 80 MByte Infinity Cache und 20 GByte GDDR6-Speicher (320 Bit Interface). Die für Spiele angepeilte GPU-Taktrate soll 2000 MHz betragen.

Was heißt das für die Performance? Zur RX 7900 XT wurden keine genauen Angaben zur Leistung gemacht, bis auf die rohe Rechenpower von 51 TFLOPS. Man kann davon ausgehen, dass AMD die kleinere Karte vor allem im 1440p-Segment für hohe Bildraten positionieren wird. Aber auch für 4K dürfte die Leistung in den meisten Fällen locker ausreichen - vermuten wir zumindest mal.

Und der Verbrauch? Für die RX 7900 XT nennt AMD eine TDP von 300 Watt.

Wann erscheint die RX 7900 XT und was kostet sie? Wem die XTX zu teuer ist, findet mit der Radeon RX 7900 XT vielleicht einen bezahlbareren Neuzugang für seinen Gaming-PC. Die UVP der Grafikkarte beläuft sich auf 899 US-Dollar. Die Markteinführung ist ebenfalls für den 13. Dezember 2022 vorgesehen.

Was wurde sonst noch angekündigt?

Für Gamer am relevantesten dürfte FSR 3.0 sein, die neueste Version des Upscalers. Der soll dank zahlreicher Neuerungen im Vergleich zu FSR 2.0 einen doppelt so hohen Performanceboost in unterstützten Spielen ermöglichen. Weitere Infos hatte man aber noch nicht im Gepäck.

Außerdem sollen im Frühjahr 2023 zahlreiche Gaming-Monitore erscheinen, unter anderem mit 8K-Auflösung, die die neuen Features der Radeon RX 7900 optimal ausnutzen. Preise oder konkrete Termine blieb man aber schuldig.

Auch die Treibersoftware Adrenalin bekommt eine neue Version, die ein neues Hauptfeature zu bieten hat: Hypr-RX , das auf Knopfdruck sowohl Framerate als auch Latenzen in Spielen verbessern soll.

Was haltet ihr von den neuen Radeon-Grafikkarten?

Genug der offiziellen Infos, Daten und Fakten. Jetzt sind Meinungen gefragt, nämlich eure! Denn uns interessiert brennend, wie sehr euch die neue Radeon RX 7900 XTX und XT überzeugt. Lasst gerne eure Stimme in die Umfrage einfließen und danach ab mit euch in die Kommentare zum gemeinsamen Austausch!

Abgestimmt? Danke dafür! Zur Belohnung halten wir euch auch nicht länger auf und machen den Weg frei in die Kommentarsektion. Viel Spaß beim gepflegten Diskutieren!