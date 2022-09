Eine scheinbar unlesbare Uhr ohne Zahlen hat mich in ihren Bann gezogen

Zunächst geben wir den Zeigern eine Beschriftung:

Zeiger A zeigt leicht nach unten links

Zeiger B zeigt leicht nach unten rechts

Zeiger C zeigt nach oben links

Entscheidend ist, dass die Zeiger A und C genau auf eine der Hauptmarkierungen am Rand zeigen. Wäre einer der beiden Zeiger der Stundenzeiger, dann müssten der Minuten- und der Sekundenzeiger genau auf der Zwölf-Uhr-Position übereinander liegen, weil gerade eine volle Stunde erreicht wurde. Das ist aber nicht der Fall, schließlich können wir drei Zeiger sehen. Also kann nur Zeiger B der Stundenzeiger sein.

Außerdem bedeutet es, dass der Sekundenzeiger sich gerade auf der Zwölf-Uhr-Position befinden muss, da entweder Zeiger A oder Zeiger C der Minutenzeiger sind und beide genau auf eine der Hauptmarkierungen zeigen. Damit bleiben nur noch zwei Fälle übrig, die es zu berücksichtigen gilt:

Zeiger A ist der Sekundenzeiger auf der Zwölf-Uhr-Position und Zeiger C der Minutenzeiger Zeiger C ist der Sekundenzeiger auf der Zwölf-Uhr-Position und Zeiger A der Minutenzeiger

Beginnen wir mit dem ersten Fall, der folgende Stundenmarkierungen bedeuten würde:

Wäre dies die korrekte Lösung mit Zeiger C als Minutenzeiger auf der Zwei-Uhr-Position, dann dürfte sich der Stundenzeiger nicht kurz vor der Sieben-Uhr-Position befinden, wie es hier der Fall ist, da seit Beginn der vollen Stunde erst zehn Minuten vergangen wären. Also muss die folgenden zweite Lösung mit Zeiger C als Sekundenzeiger und Zeiger A als Minutenzeiger korrekt sein:

Und siehe da: Hier passen die Positionen aller Zeiger zusammen, es ist also zehn vor fünf und der Stundenzeiger dementsprechend kurz vor der Markierung zur vollen Stunden. In die Richtung Position gebracht sieht die Uhr damit in klassischer Form so aus: