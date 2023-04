RTX 3070 vs RX 6800: Ray-Tracing-Performance beider Grafikkarten überrascht zwei Jahre nach Release

»Holt euch eine Nvidia-Grafikkarte, wenn ihr Ray Tracing aktivieren wollt und eine AMD-Grafikkarte, wenn euch reine Rasterisierungs-Leistung am wichtigsten ist« - so oder so ähnlich raten Tech-Experten, Youtuber und auch wir den Leuten beim Kauf einer neuen Grafikkarte.

Ein neuer Test vom Youtuber Hardware Unboxed stellt diesen Rat allerdings komplett auf den Kopf und beweist, dass die Wahrheit nicht nur schwarz und weiß ist. Viele Spieler, die eine Grafikkarte der letzten Generation für etwa 500 Euro gesucht haben, standen vor der Entscheidung, ob sie eine RTX 3070 von Nvidia oder eine RX 6800 von AMD kaufen sollten.

Schon damals gab es Bedenken, dass der 8 GByte große Grafikspeicher nicht zukunftssicher sein wird und die RX 6800 mit ihren 16 GByte besser altern wird. Und genau dies hat der Youtuber nun auf die Probe gestellt.

Die RX 6800 schlägt die RTX 3070 im Ray Tracing-Test - deutlich

Hardware Unboxed hat die beiden Grafikkarten gegeneinander antreten lassen und die Leistung in aktuellen Spielen miteinander verglichen. Hier ist ein Ausschnitt davon, zu welchen Ergebnissen die Youtuber aus Australien gekommen sind:

RX 6800 (1080p) RTX 3070 (1080p) RX 6800 (1440p) RTX 3070 (1440p) The Last of Us Part I (Ultra) Ø: 97 FPS

1%: 80 FPS Ø: 65 FPS

1%: 17 FPS Ø: 70 FPS

1%: 60 FPS Ø 45 FPS

1%: 11 FPS Hogwarts Legacy (Ultra, Ray Tracing hoch) Ø: 98 FPS

1%: 81 Ø: 87 FPS

1% 58 FPS Ø: 77 FPS

1%: 58 FPS Ø: 68 FPS

1%: 45 FPS Resident Evil 4 (RT Quality) Ø: 122 FPS

1%: 106 FPS Ø: 93 FPS

1%: 80 FPS Ø: 94 FPS

1%: 80 FPS Ø: 71 FPS

1%: 60 FPS A Plague Tale: Requiem (Ultra, Ray Tracing) Ø: 52 FPS

1%: 41 FPS Ø: 44 FPS

1%: 11 FPS Ø: 36 FPS

1%: 31 FPS Ø: 16 FPS

1%: 2 FPS

In der Tabelle seht ihr die durchschnittliche Bildwiederholrate, die die beiden Grafikkarten in den Spielen erzielen konnten und »1 percent lows«, also die niedrigste FPS-Zahl, die nachgemessen wurde. Diese gibt uns einen guten Indikator dafür, ob das Spiel flüssig läuft oder ob es zu Rucklern kommt.

Wie man sehen kann, schneidet die Radeon RX 6800 von AMD in allen Spielen mehr oder weniger besser ab als die Geforce RTX 3070 von Nvidia. Besonders bemerkenswert sind die oft sehr niedrigen 1 percent Lows der Nvidia-Grafikkarte.

Dies konnte Hardware Unboxed in seinem Test visuell bestätigen, denn die RTX 3070 hat mit aktiviertem Ray Tracing und hohen Einstellungen oft mit Rucklern zu kämpfen, während die RX 6800 in der Regel butterweich lief. Dies liegt vor allem daran, dass die Geforce-Grafikkarte an die Grenzen des 8 Gbyte VRAMs stößt, während die Radeon-Karte noch Spielraum nach oben hat.

Im halbstündigen Video von Hardware Unboxed werden noch viele weitere Spiele getestet:

In Hogwarts Legacy liegt die Leistung der RTX 3070 zwar hinter der RX 6800, dafür suggerieren die gemessenen Bildwiederholraten eine gute Spielbarkeit. In der Realität sieht das anders aus.

Die RTX 3070 hat starke Probleme mit den Texturen des Spiels. Diese tauchen auf und verschwinden permanent, selbst wenn der Charakter nur still steht. Auch hier ist der VRAM-Speicher einfach nicht groß genug.

Dasselbe Problem konnte Hardware Unboxed auch in Forspoken feststellen. Dort wurden viele Texturen einfach gar nicht geladen. Das Problem lässt sich beheben, indem man mit Medium-Einstellungen spielt. Die RX 6800 hat diese Probleme gar nicht und liefert insgesamt eine bessere Performance ab.

A Plague Tale Requiem ist mit der RTX 3070 fast unspielbar wenn man die Einstellungen auf Ultra setzt und Ray Tracing aktiviert. Das Spiel hat mit heftigen Rucklern zu kämpfen und die Bildwiederholrate ist sehr niedrig, vor allem in 1440p. Die RX 6800 ist hier eher zu empfehlen, wenn einem Ray Tracing wichtig ist. Mit dieser erreicht man selbst in 1440p noch relativ stabile 30 FPS.

Das Ergebnis ist allerdings offensichtlich: 8 Gigabyte VRAM ist für Grafikkarten dieser Preisklasse nicht mehr ausreichend und sollte der neue Standard in der Einstiegsklasse sein.

Die RX 6800 von AMD ist tatsächlich deutlich besser gealtert als die RTX 3070 von Nvidia und das nur wegen des doppelt so großen Grafikspeichers. Der Youtuber geht davon aus, dass die RTX 3070 den Ray Tracing-Test für sich hätte entscheiden können, wenn sie auch 16 GByte VRAM hätte - das hat sie leider nicht, weshalb die RX 6800 besser geeignet ist für Ray Tracing.

Zugegeben sind 8 Gigabyte VRAM-Speicher ausreichend für die meisten, jedoch können aktuelle Spiele diese Kapazität schon gut ausreizen. Hätte ihr damit gerechnet, dass die RX 6800 sich heutzutage besser für Ray Tracing eignet, als die RTX 3070? Wie wichtig ist die Grafikspeicherkapazität für euch bei der Kaufentscheidung einer neuen Grafikkarte? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!