Extrem glückliche Käufer von RTX 3080 & Co. ergattern sie zu dem Preis, den sich alle wünschen würden

Mit jeder neuen Generation von Grafikkarten werden die Karten der vorigen Generation günstiger - in einer idealen Welt. Leider ist dies bei den RTX 3000er-Grafikkarten von Nvidia noch nicht wirklich der Fall gewesen. Zum aktuellen Zeitpunkt kostet die günstigste RTX 3080 immer noch knapp 800 Euro.

Erst vor kurzem konnten sich aber nun ein paar glückliche Kunden von Best Buy in den Vereinigten Staaten die Karten für unglaublich niedrige Preise kaufen, die sich hierzulande wohl die meisten dauerhaft so wünschen würden (via PC Games Hardware).

Welche neuen Grafikkarten uns im Jahr 2023 erwarten und was sonst noch an der Hardware-Front zu erwarten ist, verraten wir euch im folgenden Video:

11:37 Neue Hardware 2023 - Was passiert bei Grafikkarten, Monitoren & Co.?

RTX 3080 10 Gbyte für gerade einmal 420 US-Dollar

Best Buy ist ein offizieller Vertriebspartner von Nvidia für die Founders Edition-Karten und damit vergleichbar mit Notebooksbilliger.de bei uns in Deutschland. Für einen kurzen Zeitraum und eine begrenzte Menge konnte man die RTX 3000er-Grafikkarten für unglaublich niedrige Preise kaufen:

Die RTX 3090 Ti sank von 2.000 US-Dollar auf 880 US-Dollar

Die RTX 3080 Ti sank von 1.200 US-Dollar auf 720 US-Dollar

Die RTX 3080 10 GB sank von 700 US-Dollar auf 420 US-Dollar

Die RTX 3070 sank von 500 US-Dollar auf 300 US-Dollar

Das führte sogar zu der absurden Situation, dass eine nicht von den Reduzierungen betroffene RTX 3060 Ti ähnlich teuer war wie die RTX 3080 mit 10 GByte VRAM.

All die stark ermäßigten Grafikkarten sind inzwischen ausverkauft. Es wäre sehr zu hoffen, dass es auch bei deutschen Händlern zu solchen Preisstürzen kommt. Jedoch sollte man lieber niedrige Erwartungen daran halten.

Eine Aktion mit Seltenheitswert

Bei der Aktion handelte es sich sehr wahrscheinlich um einen Abverkauf von Überkapazitäten, um mehr Platz für die aktuellen RTX-4000er-Grafikkarten zu machen. Es ist zwar nicht völlig auszuschließen, dass so eine Aktion auch in Deutschland stattfindet. Darauf wetten sollte man aber wohl besser nicht.

Wie gut sich die neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia im Vergleich zu den älteren Modellen verkaufen, lässt sich auch an unserer letzten Umfrage zu dem Thema ablesen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die Ergebnisse deuten aktuell darauf hin, dass ein Großteil von euch noch Grafikkarten älterer Generationen im System verbaut haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die neuen GPUs von AMD und Nvidia derzeit erst ab etwa 900 Euro zu haben sind, überrascht das aber nicht.

Wie schätzt ihr die Chancen darauf ein, dass so eine Aktion auch mal in Deutschland stattfindet? Und zu welchem Preis würdet ihr bei einer RTX-3000-Grafikkarte überhaupt zuschlagen, falls ihr es noch nicht getan habt und noch keine neuere GPU besitzt? Schreibt es gerne in die Kommentare!