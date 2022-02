Das neue Smartphone-Flaggschiff Galaxy S22 Ultra von Samsung erscheint bereits in Kürze am 25. Februar 2022. Wie gut die Kamera ist, zeigt nun unter anderem ein genauer Test der Webseite DXOMARK. Die Seite testet Smartphones, Kameras und Lautsprecher in ausführlichen Benchmarks und vergibt anschließend eine Gesamtpunktzahl für jedes Gerät.

Im Ranking der besten Smartphone-Kameras kommt das Galaxy S22 Ultra demnach auf eine Punktzahl von 131 beziehungsweise Platz 13. Damit landet es zwar vor allen anderen bisher von DXOMARK getesteten Samsung-Modellen, aber auch hinter Handys von großen Konkurrenten wie Apple oder Huawei.

Dazu zählen unter anderem das iPhone 13 Pro oder auch das Google Pixel 6 Pro. Auch ältere Modelle wie das mittlerweile fast zwei Jahre alte Huawei P40 Pro+ erzielen laut DXOMARK etwas bessere Ergebnisse.

Getestet wurde die europäische Version mit Samsungs hauseigenem Exynos-2200-Prozessor. Im Rest der Welt verfügt das S22 Ultra über einen Snapdragon-Prozessor aus dem Hause Qualcomm. Auf die Bildqualität selbst sollte das allerdings keinen Einfluss haben, hier entscheiden die Kameralinsen selbst und die Software.

Galaxy S22 Ultra Kamera: Schwächen in bestimmten Bereichen

DXOMARK kritisiert beim S22 Ultra vor allem die Bildqualität bei wenig Licht, was Smartphone-Kameras generell vor die größten Herausforderungen stellt. So soll Samsungs Flaggschiff-Smartphone hier an Details verlieren, teilweise unschöne Artefakte zeigen und zum Rauschen neigen.

Auch bei der Videoaufnahme hat das Kamerasystem mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Außerdem ist die Überbelichtung ein Problem, wie die Beispielbilder von DXOMARK zeigen:

Foto des iPhone 13 Foto des Galaxy S22 Ultra

Allerdings macht die Kamera auch vieles gut. Der Benchmark-Test lobt den natürlichen Bokeh-Effekt, eine gute Qualität in den Zoom-Stufen sowie die genaue Farbwiedergabe in Videos.

Die laut Ranking nächstbeste Handykamera aus dem Hause Samsung folgt auf Platz 23 mit dem Galaxy S20 Ultra, das eine Punktzahl von 126 erzielt. Auf Platz eins steht das Huawei P50 Pro mit 144 Punkten.

So ist das Kamerasystem des Galaxy S22 Ultra aufgebaut

Mit Samsungs Flaggschiff bekommt ihr ein sogenanntes Quad-Kamerasystem, also eines, das aus vier Linsen besteht. Diese sehen wie folgt aus:

Hauptkamera : 108 Megapixel, f/1.8 Blende

: 108 Megapixel, f/1.8 Blende Ultra-Weitwinkel-Linse : 12 Megapixel, f/2.2 Blende

: 12 Megapixel, f/2.2 Blende Telekamera 1 : 10 Megapixel, f/4.9 Blende

: 10 Megapixel, f/4.9 Blende Telekamera 2: 10 Megapixel, f/2.4 Blende

Dazu kommt ein Laser oder auch Tiefensensor genannt. Dieser erkennt die Entfernung von Objekten im Bild und kann so den Bokeh-Effekt passend anwenden. Wenn ihr damit Videos machen möchtet, geht das in 8K mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde, in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde oder in 1080p mit ebenfalls 60 Bildern pro Sekunde.

Die zwei Telekameras nutzt Samsung für unterschiedliche optische Zoomstufen. Die Tele 1 hat einen zehnfachen optischen Zoom, die Tele 2 einen dreifachen. So sollt ihr auf verschiedene Distanzen ein scharfes Bild bekommen.

Wie wichtig ist die Qualität einer Smartphone-Kamera aus eurer Sicht? Und habt ihr bereits Erfahrung mit Geräten unterschiedlicher Hersteller wie Apple, Huawei und Samsung machen können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!