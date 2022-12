Schneller als RTX 4090? Neue Monstergrafikkarte gesichtet, die alles in den Schatten stellen soll

Wer hätte es gedacht? So kurz vor dem Jahreswechsel gibt es nochmal Gerüchte zu einer neuen Monstergrafikkarte, die sogar deutlich schneller sein soll als die RTX 4090. Das neue Geforce-Flaggschiff markiert seinerseits bereits den größten Leistungssprung seit Jahren und lässt alle anderen aktuellen 3D-Beschleuniger um Längen hinter sich. Was könnte also noch schneller sein? Ihr ahnt es vielleicht schon, die Rede ist von einer Titan-Karte – genauer gesagt von einer potenziellen Titan RTX.

Die Gerüchte stammen vom bekannten Leaker Moore’s Law Is Dead (MLID). Er ist zwar nicht der erste, der von einer Titan RTX spricht, das haben andere Leaker wie kopite7kimi und sogar wir selbst vor Monaten bereits getan. Aber MLID bringt die High-End-Grafikkarte wieder ins Spiel. Und er will sogar bereits ein Testsample gesehen haben (Bild weiter unten im Text). Was hat es damit auf sich und wie realistisch ist das?

Die Specs der potenziellen Titan RTX

Schauen wir uns zunächst an, was die mögliche Titan RTX von der ohnehin schon sehr flotten RTX 4090 kopite7kimi zufolge unterscheiden soll – die Spezifikationen:

Modell Chip Kerne Taktrate (Base-/Boost-Clock) Speicher TDP Ada Vollausbau AD102 18.432 bis zu 2.500 MHz - 800 Watt Titan RTX AD102-450-A1 18.176 bis zu 2.500 MHz 48 GB GDDR6X (24,0 Gbps) 800 Watt RTX 4090 AD102-300-A1 16.384 2.235/2.520 MHz 24 GB GDDR6X (21,0 Gbps) 450 Watt

Die Specs deuten unter anderem auf zwei 16-Pin-Stromanschlüsse hin, die die Grafikkarte mit 800 Watt versorgen sollen. Außerdem seien 48 Gigabyte GDDR6X mit einer Geschwindigkeit von 24 Gbps darauf verbaut.

Wie schnell könnte eine Titan RTX sein?

Nehmen wir die Zahl der Rechenkerne als Basis und skalieren eins-zu-eins von der RTX 4090 hoch, scheinen um die 10 Prozent mehr Performance durchaus realistisch. Im Falle des Vollausbaus mit 18.432 ALUs könnten es sogar 12,5 Prozent sein - ausgehend von einer im Vergleich zur 4090 gleichbleibenden Taktrate.

Das gilt zumindest für 4K-Auflösung, wo Spiele ganz besonders von vielen Rechenkernen profitieren. In niedrigeren Auflösungsstufen spielen Faktoren wie die Taktrate und Limitierungen seitens der CPU eine größere Rolle, weshalb dort die Leistungszuwächse wohl geringer ausfielen.

Wie realistisch ist eine Titan RTX?

Mit Sicherheit lässt sich das zwar nicht sagen, aber feststeht, dass Nvidia mit dem Vollausbau des AD102-Chips noch ein Ass mit 18.432 Rechenkernen im Ärmel hat. In der Tabelle oben findet ihr die entsprechenden Daten.

Daraus lässt sich also sehr wohl der Schluss ziehen, dass wir irgendwann ein noch schnelleres Modell als die RTX 4090 sehen könnten. Ob es zwingend eine Titan RTX oder gar eine RTX 4090 Ti sein wird, bleibt vorerst jedoch offen.

Den Release einer Titan RTX in Kürze hält MLID indes selbst für eher unwahrscheinlich, auch wenn die Engineering-Samples bereits recht final aussehen sollen. Denn warum würde sich Nvidia im High-End-Bereich kannibalisieren und der RTX 4090 das Wasser abgraben wollen? Mehr zum Thema Grafikkarten hört ihr im GameStar-Podcast mit Michael Graf:

Wobei man durchaus argumentieren könnte, dass ein Titan-Modell nicht in direkter Konkurrenz zum Geforce-Flaggschiff stünde – vermutlich auch mit Blick auf den Preis. Allein die potenziell 48 Gigabyte VRAM würden die Anschaffungskosten wohl in einen Bereich jenseits der 3.000 oder 4.000 Euro treiben. Wir sind dennoch gespannt.

Denkbar sei MLID zufolge außerdem, dass Nvidia erst einmal abwartet und schaut, was AMD mit den beiden neuen Radeons macht und ob eventuelle Treiberverbesserungen seitens der Konkurrenz mit dem Verlust der Performance-Krone drohen. GameStar-Autor Alexander Köpf sieht ein derartiges Szenario allerdings eher nicht:

Was meint ihr? Wird es eine Titan RTX geben? Oder glaubt ihr eher, dass Nvidia irgendwann eine RTX 4090 Ti präsentiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!