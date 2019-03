Smarte Toiletten - Das große Geschäft mit intelligenter Hygiene

Dass die häusliche Toilette mehr ist als nur ein Auffangbecken für menschliche Exkremente, wissen Franzosen und Japaner schon lange. Mittlerweile scheint sich diese Erkenntnis aber auch in Deutschland durchzusetzen, denn die Verkaufszahlen für sogenannte Dusch-Toiletten beziehungsweise Bidets steigen.

Bessere Hygiene durch die Säuberung des Intimbereichs mit Wasser ist dem Hersteller Duravit aber nicht genug - mit der BioTracer hat man die weltweit erste smarte Toilette vorgestellt, die menschlichen Urin »vollautomatisch« analysieren kann (via Heise).

Dem Hersteller zufolge soll die BioTracer in der Lage sein, »jederzeit die biologischen Paramter« des Nutzers zu überprüfen, damit diese »ihre Fitness- und Ernährungsprogramme entsprechend anpassen« können.

Urin-Analyse per App

Insgesamt kann die Biotracer dabei zehn unterschiedliche Werte bestimmen, die auf der Analyse des Urins basieren, darunter die Leukozytenzahl, die Anteile von Eiweiß, Blut und Glukose im Urin sowie den PH- und Nitrit-Wert.

Um diese Daten erfassen zu können, sind im Korpus der BioTracer diverse Sensoren verbaut. Hat die Toilette ihre Urin-Analyse abgeschlossen, sendet sie die Werte per Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet, auf dem die zugehörige App installiert ist.

In Sachen Datenschutz gibt BioTracer an, darauf zu verzichten, die Analysedaten in einer Cloud zwischenzuspeichern. Bislang existiert die Duravit BioTracer allerdings ausschließlich als Prototyp.

Wann das Gerät offiziell die Marktreife erreicht und im Sanitärwarenhandel erhältlich sein wird, ist noch unklar. Ebenso gibt es noch keine konkreten Aussagen zum Preis der smarten Toilette.