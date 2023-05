So einen Zweitbildschirm habt ihr noch nie gesehen - Spieler spart auf geniale Weise Platz, doch ist das sicher?

Zweitbildschirm mal anders.

Ab und an passiert es: Man trifft auf etwas, das so einfach ist, dass man sich fragt, warum man nicht selbst darauf gekommen ist.

Ein Reddit-User namens Ameen_ali224 hat in seinem Facebook-Feed ein PC-Setup entdeckt, das seinesgleichen sucht. Das musste er natürlich mit der Reddit-Community teilen.

Denn der Facebook-Nutzer scheint einen Laptop seitlich an einen Schrank geschraubt zu haben, um ihn als Zweitbildschirm im Hochkant-Format zu nutzen.

So hat er nicht nur auf kreative Art und Weise einen Zweitbildschirm in sein Setup integriert, sondern auch noch jede Menge Platz gespart.

Ist das gefährlich für den Laptop?

Wollt ihr das selbst ausprobieren und macht euch Sorgen um euren Laptop? Dann können wir euch beruhigen. Wie immer gilt, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden sollten, um keine Überhitzung zu riskieren. Ansonsten ist das für den Laptop kein Problem.

Bei älteren Geräten könnte das schon anders aussehen. Bei Notebooks mit einer HDD-Festplatte zum Beispiel solltet ihr darauf achten, dass ihr den Laptop nicht während des Betriebs neigt oder gar an die Wand hängt.

Diese ältere Art von Festplatten arbeitet mit physischen Lese- und Schreibarmen, die Schäden an der Platte verursachen können, wenn sie während dem Betrieb zu sehr bewegt wird.

Auch andere Bauteile können empfindlich auf Bewegung im Betrieb reagieren. Achtet also darauf, dass ihr den Laptop nur ausgeschaltet an einer Wand oder einem Schrank montiert.

Zu guter Letzt: Der Laptop sollte euch natürlich auch nicht auf die Hände fallen. Achtet auf eure Sicherheit!

Reddit ist begeistert und macht Vorschläge zur Verbesserung

Die meisten Nutzer und Nutzerinnen auf Reddit scheinen von der Idee sehr angetan zu sein. Viele behaupten, so etwas noch nie gesehen zu haben. Und uns geht es genauso.

Reddit-User BIG_DASU schreibt zum Beispiel:

»Mir gefällt die Halterung für den Laptop. Sieht irgendwie krank [gut] aus«

Aber das Internet wäre ja nicht das Internet, wenn da nicht das Potenzial für mehr wäre. Der User CalebDK meint beispielsweise, dass man das Prinzip mit einer Dockingstation noch weiter optimieren könnte:

»Das Einzige, was das Ganze noch besser machen würde, wäre eine Dockingstation, damit nicht alles an den Laptop angeschlossen werden muss.«

Andere sind sich ihrer Gefühlswelt nicht ganz sicher. User Jerru zum Beispiel:

»Ich finde es tatsächlich nicht schlecht. Doch es gibt mir ein komisches Gefühl, weil es wie etwas scheint, das ich hassen sollte.«

Habt ihr schon mal so etwas gesehen? Seid ihr ähnlich begeistert, wie so viele Reddit-Nutzer? Wir haben so eine Konstruktion auf jeden Fall noch nicht gesehen. Wollt ihr es jetzt auch ausprobieren, oder hat euch diese Idee vielleicht zu etwas anderem inspiriert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!