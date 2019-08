»Ein Sofa ist mehr als eine bloße Sitzgelegenheit«, schreibt Ikea auf der Webseite seines Sofa-Planers - und verleiht dieser Aussage mit der Eigenkreation Soffa Sans besonderes Gewicht. Denn die »gemütlichteste Schriftart der Welt« besteht aus Sofas, angeordnet zu einzelnen Buchstaben.

Ikea hat die Idee hinter Soffa Sans der Kreativität der eigenen Kunden zu verdanken, wie The Verge berichtet: Denn die nutzten das Sofa-Planungstool »Designe dein eigenes Sofa«, um kuriose Eigenkreationen wie eine Pac-Man-Couch oder eine Partie Tetris zu konstruieren.

Very pleased I can finally get my dream Pac-Couch for the low price of $1800, thanks Ikea! pic.twitter.com/ey3F4znaPL

Das schwedische Möbelhaus erkannte das Potenzial hinter diesen Ideen und tat sich mit der Digitalagentur Proximity London zusammen, um Soffa Sans zu entwerfen.



Marcos Tejedor, zuständig für die Wohnzimmer-Abteilungen bei Ikea in Großbritannien und Irland, sagte gegenüber TheDrum:

Die Schriftart bildet Buchstaben basierend auf der Optik des Vallentuna-Sofas und funktioniert sowohl aus der Iso- als auch aus der Vogelperspektive.

This is as far as they would let me get with my game of Tetris... ? pic.twitter.com/Ln1M80o9gT