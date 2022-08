Spotify: Fast alle nutzen es, aber wofür steht der Name eigentlich?

Nutzt ihr Spotify? Immerhin kommt der Streaming-Anbieter im zweiten Quartal 2022 laut Statista auf rund 433 Millionen monatlich aktive User weltweit. Allein in Deutschland sind es rund 3,4 Millionen - und das sind nur diejenigen, die über ein Android-Smartphone Musik hören.

Albumtitel, Künstlernamen, ganze Songtexte, da kennt ihr euch bestimmt aus. Aber wisst ihr auch, wofür der Name Spotify überhaupt steht? Wir haben einige Aussagen der Gründer durchleuchtet und sind auf eine Antwort gestoßen. Bevor wir zur Auflösung kommen, seid aber zunächst ihr gefragt!

Was denkt ihr? Gebt euren Tipp ab!

Okay, zugegeben: Bei der nun folgenden Umfrage sind wir auf eure Ehrlichkeit angewiesen. Denn wenn ihr vor eurer Stimmabgabe zum nächsten Abschnitt runterscrollt und euch die Lösung anschaut, würdet ihr schummeln. Aber ihr seid Teil der GameStar-Community und würdet das nie machen, nicht wahr? Wir vertrauen euch voll und ganz!

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Die Auflösung: Spotify bedeutet...

So, genug Quiz gespielt, jetzt machen wir ernst und lösen die Frage direkt auf, wie bei einem Pflaster: Hau ruck und weg damit!

Spotify hat keine Bedeutung. Ja, das ist absolut unspektakulär, aber so ist das nun mal im Leben. Ab und zu ergeben Dinge einfach keinen Sinn. Wir sind aber schon sehr gespannt darauf, was ihr intuitiv vermutet!

Allein für diesen kurzweiligen Spaß hat sich das Lesen dieses Artikels doch schon gelohnt, nicht wahr? Wie bitte, das seht ihr anders? Ihr wollt zumindest noch einen gewissen Mehrwehrt geboten bekommen? Na schön, ihr habt ja absolut Recht! Dann lest einfach noch ein Stück weiter.

So entstand der Name Spotify

Die beiden Macher des Musikdienstes, Daniel Ek und Martin Lorentzon, hoben Spotify im Jahre 2006 aus der Taufe. Damals sah die Streaming-Landschaft noch ganz anders aus. File-Sharing-Dienste wie Limewire sorgten dafür, dass ein Großteil der Musik am PC einfach illegal heruntergeladen wurde.

Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, bestand darin, einen Service zu kreieren, der besser als Piraterie war und zugleich die Musik-Industrie an den Einnahmen beteiligt. , gab Daniel Ek in einem Interview mit dem Magazin The Telegraph aus dem Jahre 2010 zu Protokoll.

Der Startschuss für die Öffentlichkeit fiel 2008. Durch den Mix aus kostenlosem Abo mit Werbespots und einem kostenpflichtigen, dafür aber werbefreien Premium-Abo wurde Spotify im Laufe der Jahre zu einem großen Erfolg. Dennoch gab es immer wieder auch Kritik, vor allem an der Art und Weise, wie Spotify die Künstlerinnen und Künstler bezahlt.

Was ist denn nun mit dem Namen? Der ist im Gebrüll entstanden, kein Scherz. Laut Daniel Ek haben sich die beiden Männer von einem Raum zum anderen potenzielle Namen zugerufen. Irgendwann geschah es dann: Als Martin Lorentzon ihm eine Variante zurief, verhörte sich Daniel Ek und verstand Spotify .

Was Lorentzon in Wahrheit gesagt hatte, ist bis heute nicht bekannt. Die Folgen dafür umso mehr: Man schlug den Begriff sofort bei Google nach und entdeckte, dass man diesen Namen vollumfänglich nutzen konnte, weshalb die Domain innerhalb weniger Minuten registriert wurde.

Habt ihr Lust auf eine weitere Rätselfrage? Dann denkt doch mal darüber nach, wofür die weltweit bekannte Bezeichnung Wi-Fi steht. Wir alle kennen die Aufkleber auf unseren internetfähigen Geräten. Die Antwort verblüfft deshalb umso mehr:

Hand aufs Herz, wofür habt ihr oben abgestimmt? Welche Bezeichnung erschien euch spontan am plausibelsten? Und vor allem: Nutzt ihr Spotify bis heute oder seid ihr inzwischen zu einem anderen Anbieter gewechselt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!