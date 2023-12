Das Star-Wars-Hotel muss schließen: Mehr als 4.600 Euro pro Übernachtung für einen 370 Millionen Euro teuren interaktiven Film

Wer mit Obi-Wan Kenobi in Episode 3 für die gute Seite der Macht gekämpft hat, eignet sich vielleicht auch als Zielgruppe für das Krieg-der-Sterne-Hotel. (Bild: disneytouristblog.com; gesrey/Adobe Stock)

Disney hat sein Star-Wars-Hotel »Galactic Starcruiser« in Orlando Ende September geschlossen, also bereits vergleichsweise kurze Zeit nach dem Start.

Eröffnet hatte das Hotel im März 2022. Somit hat der Galactic Starcruiser nach nur 19 Monaten seinen Betrieb eingestellt.

Doch wieso musste es so weit kommen?

Was ist der Galactic Starcruiser?

Der Galactic Starcruiser war kein gewöhnliches Hotel, sondern ein immersives Erlebnis für Star-Wars-Fans. Für einen Tag und zwei Übernachtungen konnte die Gäste so tun, als befänden sie sich am Board eines echten Raumschiffs.

Im Kaufpreis inbegriffen war der Besuch des Freizeitparks Disney World, schreibt der Spiegel.

Was konnten Gäste des Galactic Starcruisers erleben? Das Raumschiff trug den Namen »Halcyon«. Dort angekommen, wurden Gäste in der Kampfkunst mit dem Lichtschwert ausgebildet, begaben sich auf Missionen mit den (guten) Widerstandskämpfern oder der (bösen) Ersten Ordnung.

Die »Erste Ordnung« sind die mit Sturmtrupplern bemannte dunkle Seite der Macht.

Dieser Gast diskutiert vermutlich gerade mit dem grünen Alien, ob Han zuerst geschossen hat. (Galactic Starcruiser)

Weiter ausgestaltet wurde das Erlebnis mit kostümierten Angestellten, authentisch wirkenden Speisen und einer Star-Wars-Handlung zum Mitmachen. Denn die Gäste bekamen einen Tablet-PC gereicht, mit dem sie Missionen von Star-Wars-Charakteren empfangen konnten.

Im Grunde war Galactic Starcruiser eine besonders kostspielige LARP-Erfahrung (LARP = Live Action Role-Playing). Angestellte weigerten sich, die Existenz von Disney World anzuerkennen.

Das Wifi wurde von der »Chandrila Star Line« betrieben, wie The Guardian berichtet. Chandrila Star Line ist eine fiktionale Firma aus dem Star-Wars-Universum.

Lernt mehr über die Personen hinter Galactic Starcruisers: Wer mehr zur Entstehungsgeschichte des Hotels erfahren möchte, erhält in diesem fast 20-minütigen Werbeclip Disneys einen Blick hinter die Kulissen:

Wie viel hat der Galactic Starcruiser Disney gekostet?

Laut Forbes hatte Disney eine Untergruppe der Star-Wars-Fans anvisiert. Also die Enthusiasten von Krieg der Sterne, die sich die 5.000 US-Dollar (circa 4.600 Euro) für ein Pärchen oder die 6.000 US-Dollar (rund 5.550 Euro) für eine vierköpfige Familie leisten konnten.

Dabei war das Star-Wars-Hotel ein gemessen an Disney-Standards kleines Hotel mit nur 100 Zimmern. Zum Vergleich: Die Walt Disney World in Florida bietet seinen Gästen 30.000 Zimmer.

Wieso hat sich das Star-Wars-Hotel für Disney nicht gerechnet? Die begrenzte Anzahl buchbarer Zimmer und die hohen Kosten für den Betrieb dürfte für das Verlustgeschäft verantwortlich sein – und letztlich auch für die Schließung.

Forbes rechnet das Problem folgendermaßen vor:

»Mit seinen 100 Gästezimmern hat der Galactic Starcruiser eine maximale Kapazität für 502 Passagieren. Wenn man davon ausgeht, dass jeder Gast durchschnittlich 1.800 US-Dollar für einen Aufenthalt von zwei Nächten bezahlt, könnte Disney pro Reise etwa 900.000 Dollar einnehmen - oder etwa 13,5 Millionen Dollar pro Monat - aber das ist vor Abzug der für den laufenden Betrieb anfallenden Kosten.«

Damit die Rechnung aufgeht, hätten anhaltend viele Gäste in das Hotel einchecken müssen. Eine Bedingung, die wohl letzten Endes nicht erfüllt war.

Ob der Herr im blauen Drillich Kommandant auf der Schiffsbrücke ist, oder doch nur der Facility Manager, bleibt offen. (Galactic Starcruiser)

Wie viel hat das Star-Wars-Hotel Disney gekostet? Rund ein Jahrzehnt soll die Entwicklung von Galactic Starcruiser in Anspruch genommen haben. Der Bau dürfte bis zu 400 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 370 Millionen Euro) veranschlagt haben.

Zum Vergleich: Für den Star-Wars-Themenbereich Galaxy’s Edge in Disney’s Hollywood Studios hat Disney wohl eine Milliarde US-Dollar aufgewendet.

Zu den Gründen sagte Josh D’Amaro, Vorsitzender für Disneys Freizeitparks:

»Es lief nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. […] Obwohl es eine noch nie dagewesene Erfahrung war und die Messlatte höher gelegt hat, dachten wir, es ist an der Zeit, die Sache im September zu beenden.«

Was haltet ihr von der Maßnahme des Mickey-Maus-Konzerns? War das extravagante Hotel mit Krieg-der-Sterne-Thematik von Anfang an zum Scheitern verurteilt oder hätte der Betrieb - etwa mit einer Aufstockung der Gästezimmer und einer Senkung der Preise – noch gerettet werden können? Schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.