Drei Tage vor der Prüfung: Student lernt mit ChatGPT den gesamten Stoff in Rekordzeit - mit Erfolg

Ein Student schließt Prüfung sehr gut ab, obwohl er nie in der Vorlesung war. ChatGPT macht es möglich.

Egal ob in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium: Wer Prüfungen und Klausuren schreibt, der prokrastiniert auch gerne mal. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Und das gilt jeden Tag!

Oftmals führt das dann dazu, dass man kurz vor der Prüfung anfängt, die Nächte durchzupauken, um es gerade noch so auf die Mindest-Note zu schaffen - oder gehen wir da zu stark von uns aus?

Die Einzigen können wir damit zumindest nicht sein, denn der Nutzer u/151N hat auf Reddit davon berichtet, wie er mit ChatGPT in Rekordzeit für eine Prüfung gelernt hat. Zu seiner eigenen Überraschung lief dieses Unterfangen auch noch extrem gut. Aber immer der Reihe nach.

ChatGPT als Lern-Assistent

151N hatte vor einigen Tagen ein ernsthaftes Problem: Wegen persönlichen Problemen war er angeblich monatelang nicht in seinem Englisch-Kurs.

Drei Tage vor der Prüfung musste er dann (anscheinend überrascht) feststellen, dass er nicht die leiseste Ahnung vom Stoff hat und er wahrscheinlich durch die Prüfung fallen wird.

Glücklicherweise ist ihm recht schnell eine Lösung eingefallen: ChatGPT.

Er hat festgestellt, dass jede Vorlesung auf Echo360 transkribiert wurde und hat sie in ChatGPT kopiert. Dazu hat er den folgenden Prompt eingegeben:

»Analysiere diese Vorlesung und entscheide mit Hilfe deiner Algorithmen, welche Informationen prüfungsrelevant sind. Erstelle eine Liste.«

Nachdem der erste Versuch misslang, hat er die Vorlesungen in Textform kürzen lassen. Dazu hat er paraphraser.io benutzt. So konnte er angeblich je 7.000 bis 8.000 Zeichen auf rund 1.000 Zeichen kürzen. Erst dann konnte ChatGPT die Daten analysieren.

Anschließend hat er die wichtigsten Punkte des Dozenten aufgelistet und ChatGPT gebeten, die Begriffe zu definieren, die in jeder Vorlesung als »wichtig« erachtet wurden. Dazu nahm er die Transkriptionen und das Lehrbuch zur Hand.

Auch Stan aus South Park weiß um die macht von ChatGPT.

Insgesamt brauchte er acht bis zehn Stunden für die Zusammenfassung. Ohne ChatGPT hätte er angeblich dutzende Stunden damit zugebracht.

Am letzten Tag vor der Prüfung hat er dann anscheinend nochmal alle Informationen gebündelt und durfte am nächsten Tag feststellen, dass sich die drei Tage harter Arbeit gelohnt haben. Die Prüfung soll fast deckungsgleich mit dem gewesen sein, was er gelernt hat:

»[...]es war fast so, als wäre die Prüfung eine exakte Kopie dessen, was ich gelernt habe«

Das Ergebnis: 94 Prozent für drei Tage lernen - ohne je in einer Vorlesung gewesen zu sein. Das lässt sich sehen.

Tipps: So könnt ihr es nachmachen

Wenn ihr die nötigen Informationen zu eurem Kurs (Transkript und/oder digitales Lehrbuch) habt, dann könnt ihr das obige Verfahren relativ einfach nachahmen. Das Problem sind Fächer, deren Struktur und Aufgabenstellungen anders funktionieren als bei Sprachen.

Mathematik zum Beispiel.

Bei wissenschaftlichen Fächern wie Mathe lassen sich Informationen schlechter zusammenfassen, da Erklärungen für komplexe Geschehnisse nun mal kaum zu kürzen sind. Eventuell fehlen am Ende sogar wichtige Details.

Verzichtet deswegen auf Kürzungen und passt lieber die Prompts an, die ihr für die jeweiligen Fächer nutzt.

Reddit-Nutzer 151N hat in einem Folge-Post ein Beispiel für einen passenden Mathe-Prompt:

»ChatGPT, dein Job is es:

Das Transkript (oder das Lehrbuch) zu analysieren und mir zu sagen worum es geht Jede relevante Formel aufzulisten Jede Formel mit einer eingehenden Analyse zu erklären Jede Formel basierend auf der Häufigkeit, mit der sie erwähnt wurde aufzulisten und zu sortieren

[Transkript posten]«

Auch für andere Fächer solltet ihr die Prompts entsprechend anpassen.

Doch denkt daran: KI-Technologie ist noch weit von Perfektion entfernt. Gebt acht darauf, was ihr glaubt und lernt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch ChatGPT nicht doch Falschinformationen unterbreitet, dann überprüft lieber zweimal, ob auch alles stimmt. Und in die Vorlesung zu gehen ist natürlich auch eine sinnvolle Option.

Würdet ihr ChatGPT zum Lernen nutzen? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen in der Richtung gemacht? Für welche Fächer habt ihr schonmal ChatGPT genutzt? Seht ihr mit diesen Lernmethoden ein Problem oder ist das die Zukunft der Bildung? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen, wie immer, gerne in die Kommentare!