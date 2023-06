Studie ermittelt, welches Getränk uns am meisten Flüssigkeit spendet: Wasser nicht einmal auf dem Siegertreppchen

(Bild: Giorgio Trovato - Unsplash)

Wenn man Durst hat, trinkt man am besten Wasser - richtig? Immerhin ist Wasser der Grund für unsere Existenz. Doch ein schottisches Forschungsteam der St. Andrews University hat etwas anderes herausgefunden.

Wenn es darum geht, den menschlichen Körper möglichst lange und effizient mit Flüssigkeit zu versorgen, landet das reine Wasser nicht einmal auf dem Siegertreppchen.

Was hydriert uns überhaupt?

Um diese Frage zu klären, müssen wir zurück in den Chemieunterricht. Keine Sorge, wir stehen das gemeinsam durch. Es ist auch gar nicht so schlimm.

Auf chemischer Ebene ist Wasser Dihydrogenoxid oder auch H₂O. Dabei handelt es sich um die destillierte Form von Wasser und nicht die Flüssigkeit, die wir normalerweise aus Flasche oder Leitung trinken. Wasser destilliert zu trinken, kann auf Dauer den Elektrolythaushalt durcheinander bringen.

Elektrolyte wiederum sind unter anderem wichtig, um Flüssigkeit im Körper zu binden. Dazu gehören beispielsweise Magnesium, Kalium oder Kalzium. Diese Stoffe binden sich an das Wasser und regulieren durch die Aufrechterhaltung einer elektrischen Ladung bestimmte chemische Reaktionen in unserem Körper, wie zum Beispiel den Flüssigkeitshaushalt.

Es galt also, Getränke zu finden, in denen die meisten Elektrolyte stecken. Mineralwasser ist natürlich besser als destilliertes Wasser, doch da geht noch mehr.

Das ist die Top 3

Die Forscher testeten 13 häufig konsumierte Getränke. Zu den Kriterien gehörte, wie schnell und wie lange man hydriert wird, je nachdem, wie viel man zu sich nimmt.

Die Forscher konnten herausfinden, dass Lactose, Protein und Fett dabei helfen, den Austritt von Körperflüssigkeit zu verlangsamen.

Die drei Getränke, die demnach noch besser hydrieren als Wasser, sind Milch, Orangensaft und ORS. Milch landet dabei auf dem ersten Platz, ORS auf dem zweiten und Orangensaft auf dem dritten Platz. Erst danach kommt Wasser.

Was ist ORS, fragt ihr euch? Die Eltern unter euch kennen es vielleicht. Es handelt sich um »Oral Rehydration Solution«, auch als WHO-Trinklösung bekannt. Sie wird eingesetzt, um Babys möglichst effizient mit Flüssigkeit zu versorgen. Zum Beispiel bei Durchfall.

Wie wurde gemessen?

Hier ist der BHI entscheidend. Das steht für Beverage Hydration Index und wird am ausgeschiedenen Urin gemessen. Milch schaffte einen herausragenden Wert von 99 Prozent. Orangensaft kommt auf 95 Prozent. Wasser liegt nur knapp unter 95 Prozent.

Hättet ihr gedacht, dass Milch besser hydriert als Wasser? Schade nur, dass man Milch so schlecht auf sehr warme Ereignisse mitnehmen kann. Für den verschwitzten Sommertag im Home Office ist das allerdings gut zu wissen.